TikTok sbaraglia Instagram: cos’è?/ Mezzo miliardo di utenti, l’app impazza tra i giovanissimi

TikTok ha letteralmente sbaragliato Instagram, ma cos’è? Il nuovo social network conta mezzo miliardo di utenti e spopola letteralmente tra i giovanissimi. Nato in Cina come Douyin nel settembre del 2016 non da moltissimo tempo è arrivato anche in Europa e ovviamente in Italia. Nell’agosto scorso poi il salto di qualità quando questo è stato unito a Musical.ly, creando una community enorme. L’applicazione permette ai suoi utenti di creare piccole clip musicali a cui aggiungere eventualmente degli effetti. Si può registrare fino a un massimo di sessanta secondi, nel classico aspetto lanciato per la prima volta dalle storie di Instagram. L’applicazione iniziò ad espandersi nel mercato indonesiano nel settembre del 2017 con il passo successivo che sarebbe nato due mesi dopo con l’acquisto prima della fusione di Musical.ly appunto. Dal 3 luglio 2018 l’applicazione è stata temporaneamente bloccata in Indonesia per la presenza di contenuti inappropriati al suo interno. Dopo due settimane è stata sbloccata con varie modifiche tra cui appunto la rimozione degli stessi e una severa implementazione dei limiti d’età.

Quali sono gli utenti che hanno iniziato a preferire TikTok a Instagram? Si tratta soprattutto dei giovanissimi che lo trovano più immediato degli altri social network e in grado di permettere contatti anche in maniera simpatica. Da noi la metà dei bambini tra i 6 e i 14 anni che possiedono uno smartphone hanno scaricato l’applicazione, utilizzandola molto spesso. Fabrizio Angelini, capo della ComScore, monitora i dati legati al traffico dell’applicazione in Italia e ha sottolineato come la crescita in Italia sia stata impressionante da marzo in poi. Spiega: “Fra le nuove generazioni il web sta virando sempre più verso il solo intrattenimento, TikTok è l’esempio. L’applicazione è un mix tra social, musica, video e creatività. L’attenzione ormai si conquista così“. L’interesse per l’app però cala decisamente tra i 15 e i 24 anni, su 4.9 milioni di potenziali utenti per ora sono “solo” 500mila quelli che l’hanno scaricata.

