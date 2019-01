Offerte telefonia mobile/ Da Vodafone Special a Kena 50 Gb di traffico dati e tante novità

Sono diverse le offerte di telefonia mobile che ci portano al momento presente e che ci aprono nuove possibilità. In casa Vodafone si sta lavorando sulle Special con proposte davvero molto interessanti. Tra queste c’è la Special Minuti a 10 Gb che offre a 12 euro al mese oltre ai 10 Gb di traffico dati anche minuti illimitati con un costo di attivazione di sei euro. La Special Minuti 20 Gb invece varia in base all’operatore di provenienza: 12 euro da Tim, 10.80 da Wind, 7 da Tre. Si sale a 15 euro invece per la Vodafone Special Minuti 30 Gb per tutti e con un costo di attivazione di 6 euro. Tra le tante offerte proposte c’è quella di da 50 Gb al mese per appena 5.99 euro che sicuramente è molto interessante proposta da Kena e Ho.Mobile. Le due compagnie virtuali sorte su appoggio di Vodafone e Tim si differenziano solo per la presenza del limite di 1000 sms nella prima che nel secondo invece non c’è.

Offerte telefonia mobile: Wind e Tim

In questo periodo di offerte per la telefonia mobile cosa ci propongono Wind e Tim. La prima offre due proposte molto interessanti. Troviamo la Wind Smart 40 Fire e Flash con 50 Gb di traffico dati al costo flash di 4.99 euro al mese per chi proviene da operatori virtuali (tranne PosteMobile, Ho.Mobile e Coop Voce) e costo fire di 6.99 euro per chi invece proviene da Iliad e Ho.Mobile. Abbiamo poi la Wind All Inclusive Limited Edition che offre gli stessi privilegi per tutti gli altri utenti a 8.99 euro al mese. Sono invece tre le proposte da parte di Tim che si presenta con la Tim Sound con minuti illimitati e 50 Gb di traffico per chi proviene da operatori virtuali al solo costo di 6.99 euro al mese. Per gli altri invece ci sono altre due offerte molto interessanti. La prima è Tim Privilege 20 Giga da 20 Gb e minuti illimitati a 12.99 euro e Tim 15 go New 50Gb che sale appunto nel traffico e costa invece 15 euro al mese.

