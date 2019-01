GMAIL NON FUNZIONA/ Servizio di posta elettronica “down”: errore 404, cosa sta succedendo in tutta Europa

Se siete capitati su questo articolo è perché il vostro Gmail non funziona. Non disperate però: non siete gli unici che stanno riscontrando dei problemi di questo tipo. L’opportunità di sperimentare il detto “mal comune mezzo gaudio” non vi entusiasma? Va bene: cerchiamo allora di capire che cosa sta accadendo. Il messaggio che appare a molti utenti che utilizzano questa casella di posta elettronica è il cosiddetto errore 404. Cosa significa? Come spiegato da OpinioniTech si tratta in sostanza dell’impossibilità di collegarsi al server: non un problema da poco per Google. Gli alert arrivati al servizio Downdetector, che ci fornisce una prima panoramica dei problemi per Gmail, sono già moltissimi non solo dall’Italia ma da tutta Europa. Eppure Big G tace: come mai?

GMAIL NON FUNZIONA

Su Twitter è praticamente impossibile non imbattersi nell’hashtag #gmaildown, a dimostrazione di quanto diffuso sia il problema al servizio di posta elettronica. Per il momento, però, come dicevamo da Mountain View non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale, a conferma del fatto che i problemi al servizio sono ancora al vaglio dei tecnici. Com’è chiaro ed evidente a tutti, Gmail è una delle piattaforme di posta elettronica più utilizzate al mondo, con milioni e milioni di utenti: per questo motivo Google ha interesse a risolvere nel minor tempo possibile un problema che ancora non è stato reso noto ma che nel frattempo potrebbe aver bloccati moltissime attività in tutto il mondo. Insomma, per il momento inutile provare a cambiare browser o riavviare il modem: non è un vostro problema. Gmail, semplicemente, non funziona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA