Lg, ecco il primo televisore avvolgibile/ Lo schermo si arrotola e sparisce

TV OLED 8K 65 R, Lg hasvelato al mondo intero la nuova line-up TV al Ces 2019 di Las Vegas e non si parla d’altro che della nuova linea di televisori avvolgibili. Negli scorsi giorni erano state fatte trapelare particolari e indiscrezioni., ma nessuno aveva ipotizzato tv con schermo avvolgibile: la serie Signature segna una svolta dal punto di vista tecnologico. Smarthome Hw Upgrade sottolinea che il display Oled da 65 pollici può essere riavvolto all’interno della soundbar quando non viene utilizzato, proprio come sei fa con gli schermi arrotolabili dei proiettori. Tre le modalità in cui si può utilizzare: Zero View nasconde del tutto la vista; Full View estrae completamente il pannello OLED; Line View porta alla vista solo una porzione dello schermo.

LG, ECCO IL PRIMO TELEVISORE AVVOLGIBILE

Il portale specializzato evidenzia che, oltre al sistema di avvolgimento dello schermo del televisore, la base integra anche il sistema Dolby Atmos a 4.2 canali e 100W con front-firing. La serie Signature prevede anche altri TV OLED (Z9, W9, E9 e C9 ) e i TV premium della serie NanoCell TV. Un’esperienza di visione sempre più immersiva per i telespettatori, con Lg che ha deciso di rendere le tv di grandi dimensioni sempre meno invasive. La R del modello indica una rivoluzione nell’home entertainment ma anche una ridefinizione dello spazio, sottolinea Vanity Fair, attraverso la capacità di srotolarsi e arrotolarsi con il semplice tocco di un pulsante. Un passo in avanti nel mondo della tecnologia, un’innovazione storica…

