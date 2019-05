Samsung Galaxy Note 10/ Data d’uscita e prezzo: tutte le caratteristiche

Il Samsung Galaxy Note 10 non è più un sogno, a breve infatti l’azienda coreana sarà pronta a lanciarlo sul mercato. Al momento non è chiara la sua data d’uscita negli Stati Uniti né tantomeno da noi in Italia. Quello che si sa al momento è legato esclusivamente a delle indiscrezioni che però non hanno ancora trovato una conferma. Tra le novità emerse nelle ultime ore c’è quello di una nuova colorazione, decisamente fuori dai canoni, chiamata Cardinal Red che si mostra appunto in un rosso vivo e intenso. Al momento però non è chiaro se questa sarà un’edizione limitata magari prodotta solo all’estero. Tra questi mille punti interrogativi sorge la curiosità del pubblico italiano che è sempre ben favorevole di fronte all’uscita di nuovi prodotti tecnologici. La Samsung si propone presto di tornare in testa alle preferenze dopo aver subito un netto sorpasso dalla Huawei.

Samsung Galaxy Note 10: grandi novità nel design

Anche il Samsung Galaxy Note 10 si potrebbe trovare in difficoltà nell’apportare migliorie a un sistema che al momento appare molto vicino alla perfezione. Tra le grandi novità di questo modello ci sarà sicuramente un ritocco interessante al design che lo vedrà prendere spunto dal recentissimo OnePlus 7 Pro senza però la nota fotocamera frontale a scomparsa. La selfie camera sarà ovviamente presente, posta in una sorta di foro al centro della parte superiore del lato anteriore dello smartphone. La fotocamera posteriore invece dovrebbe essere composta da ben quattro sensori oltre al flash. La disposizione si dovrebbe dunque molto avvicinare al Galaxy A9 piuttosto che all’S10 e al Note 9. Questi due infatti prevedevano un’organizzazione delle lenti in orizzontale invece che in verticale. Sui social network intanto iniziano a circolare oltre alle prime indiscrezioni anche le prime immagini.

