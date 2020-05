Hiannick Kamba è vivo/ Dichiarato morto nel 2016 ora fa l’elettricista in Germania

Pubblicità

Un incredibile caso ci arriva dalla Germania: pare proprio che Hiannick Kamba, ex difensore dello Schalke 04 sia vivo, e pure sarebbe ora residente a Gelsenkirchen, dove svolge la professione di elettricista. E’ dunque una notizia davvero scioccante, considerato che 4 anni fa, nel 2016 il giocatore era stato dichiarato morto, in seguito a un non ben precisato incidente d’auto occorso in Congo, paese natale dello stesso Kamba. La vicenda ha del surreale e certo porterà non pochi strascichi, anche legali, visto che le autorità si sono subito interessate al caso, ipotizzando anche il reato di truffa assicurativa, a favore dell’ex moglie dello stesso congolese. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo le tappe di questa vicenda al limite dell’assurdo, riportataci in questo giorni dalla Bild. Protagonista è dunque Hiannick Kamba , ex giocatore che aveva esordito nel calcio tedesco sono nei primi anni del 2000, quando venne accolto nella primavera dello Schalke: il difensore arrivò fino alla seconda squadra, ma non ebbe grandissimo successo e presto chiuse la sua carriera tra i professionisti. Nel gennaio 2016 a 29 anni, venne poi dichiarato morto, in seguito a un misterioso incidente d’auto occorso mentre si trovano in Congo: notizia che in Germania era stata accolta con commossa tristezza.

HIANNICK KAMBA E’ VIVO: INDAGATO PER FRODE ASSICURATIVA

Peccato che Kamba non sia affatto morto, ma a 33 anni sia vivo e vegeto e lavori attualmente per una compagnia elettrica nella zona della Ruhr. Come riferito prima, lo scoop della Bild ha chiaramente richiamato l’interesse delle autorità locali, che stanno investigando per frode: pare in fatti che in seguito alla dichiarata morte di Kamba, l’ex moglie del congolese abbia incassato una cospicua cifra dall’assicurazione. L’accusa al momento ricade sul congolese, che nega qualsiasi coinvolgimento alla vicenda, che appare subito quanto mai intricata. Ma questo sono risvolti legali: innanzitutto in questi giorni c’è il sollievo per aver scoperto che l’ex giocatore è ancora vivo. E certo è notizia che riempie di gioia anche Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco ed ex compagno dello stesso Kamba, che appresa la novità ha affermato: “Sono veramente contento di aver saputo che è ancora vivo. La notizia della sua morte mi aveva scioccato”.



