Highsnob e Hu stanno insieme?/ Fidanzati e gossip sul duo in gara a Sanremo 2022

Highsnob e Hu stanno insieme? È questa la domanda che qualcuno potrebbe porsi alla visione del duo sul palco dell’Ariston. Highsnob e Hu sono i nomi d’arte di Michele Matera e Federica Ferracuti, alla loro prima esperienza tra i Big del Festival di Sanremo. Salgono per la prima volta sul palco nel corso della seconda serata e lo fanno per ultimi con il brano Abbi cura di te.

Nonostante la loro giovane età, hanno alle spalle già importanti esperienze nel mondo della musica, eppure se si parla di vita privata è ben poco il materiale che troviamo sul loro conto. Spulciando sui social non troviamo indizi su un possibile fidanzato o fidanzata: i due artisti, infatti, preferiscono condividere sui social soltanto aspetti riguardanti la loro carriera musicale.

Highsnob e Hu sono fidanzati? Vita privata top secret per il duo

Eppure il forte feeling presente tra i due ci porta a chiederci se, effettivamente, i due siano una coppia non solo sul palco ma anche nella vita privata. Anche a questa domanda, al momento, non abbiamo una risposta certa che potrebbe però arrivare nel corso di queste serate del Festival di Sanremo. La domanda potrebbe presto essere posta ai diretti interessati che, al momento, non si sono affatto sbottonati su questioni di carattere privato. Non ci resta che attendere i prossimi gossip.

