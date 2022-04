Higuain, addio al calcio a fine stagione/ Annuncio papà Jorge: “Mi ha detto che…”

Dopo una carriera importante e ricca di soddisfazioni, Gonzalo Higuain sembra pronto a dare l’addio al calcio. L’annuncio arriva dal papà Jorge, che ha fatto sapere: “Gonzalo si ritirerà quest’anno, almeno è quello che mi ha detto”. Le parole sono un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i tifosi: fino a questo momento, infatti, mai il Pipita aveva annunciato il ritiro. L’uomo ha parlato direttamente dall’Argentina, nel programma televisivo ‘Palo y Afuera’ su TNT Sports. Secondo Jorge, la volontà del figlio sarebbe quella di dire addio al calcio giocato una volta terminata la stagione.

Gonzalo Higuain, addio al calcio vicino/ “La morte di mia mamma mi ha tramortito”

Higuain dovrebbe appendere gli scarpini al chiodo dopo il Mondiale di Qatar 2022, a 35 ormai compiuti. Nello stesso periodo terminerà il suo contratto in MLS con l’Inter Miami, squadra dove si è trasferito dopo l’addio alla Juve. In Serie A, dove ha giocato con Napoli, Juventus e Milan per un breve periodo (e poi di nuovo Vecchia Signora), l’argentino ha collezionato 125 gol in 224 presenze totali. Nel suo palmares, in Serie A, 3 scudetti, 3 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana. Non mancano poi trofei anche con il Real Madrid, con cui ha vinto 3 campionati spagnoli, 2 Supercoppa e 1 Coppa di Spagna con il Real Madrid. Con il Chelsea ha invece in bacheca l’Europa League.

Higuain, addio al calcio. Il padre: “In futuro vorrei…”