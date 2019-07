Higuain tra Juventus e Roma/ Video: acclamato al JMedical, ma prosegue la trattativa

Higuain torna alla Juventus e ritrova Sarri. Il Pipita si è presentato al JMedical per il primo giorno in bianconero. Un’altra volta per lui, ma il rischio è che sia meno fortunata della prima, visto che il suo futuro è di nuovo in bilico. Dopo l’esperienza nel Milan e nel Chelsea, è rientrato a Torino. Il club inglese non ha riscattato il suo cartellino, quindi dovrà valutare con la Juventus che strada percorrere. I tifosi però hanno già le idee chiare: forse un po’ a sorpresa, lo hanno acclamato e gli hanno urlato di restare. Chissà se se lo aspettava Higuain di essere travolto dall’affetto dei tifosi della Juventus. «Resta con noi, Gonzalo resta con noi», il coro che gli hanno intonato. Lui è stato l’ultimo ad uscire oggi, intorno alle 12.30, ma tra tutti è stato quello più acclamato. Questo fino a quando non sarà il turno di Cristiano Ronaldo, che è ancora in vacanza. L’entusiasmo dei tifosi della Juventus era forse quello di cui aveva bisogno in questo momento.

HIGUAIN TRA JUVENTUS E ROMA: PROSEGUE LA TRATTATIVA

Intanto Higuain riflette sul suo futuro e su un possibile trasferimento alla Roma. L’attaccante argentino ha un contratto con la Juventus per altre due stagioni a 6,5 milioni netti annui. Quello da 7,5 era per il prestito al Milan, quindi non vale più. Il Pipita è disposto ad andare alla Roma, dove ritroverebbe centralità tecnica e farebbe un percorso simile a quello che lo portò ad andare via dal Real Madrid in direzione Napoli. Nessuna preclusione, dunque, ma non intende rinunciare ai 6,5 milioni di euro netti all’anno. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Pipita ha fatto sapere al direttore sportivo Petrachi che la Roma lo ha affascina. A Higuain ha fatto piacere ad esempio l’accostamento con Batistuta, ma ora le due società devono mettersi d’accordo sulla liquidità: la Roma deve mettere una parte sul piatto della Juventus per far suo l’attaccante e convincerlo anche economicamente a trasferirsi a Trigoria.

I tifosi della #Juve non hanno dubbi: “Gonzalo resta con noi”. Che accoglienza per #Higuain al JMedical pic.twitter.com/5H6j8tCG8f — Radio Bianconera (@radiobianconera) July 10, 2019





