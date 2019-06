SARRI ALLENATORE JUVENTUS/ Martusciello il vice, Bertelli il preparatore atletico?

Maurizio Sarri non è ancora diventato l’allenatore della Juventus, ma ci sono già voci su quello che sarà il suo vice sulla panchina bianconera, così come di parte del suo staff: il vice infatti dovrebbe essere Giovanni Martusciello, che con il tecnico toscano ha già condiviso l’ottimo lavoro a Empoli (promozione in Serie A e salvezza ampia e anticipata) e in seguito è diventato il tecnico degli azzurri, succedendo a Marco Giampaolo ma retrocedendo in Serie B con una incredibile rimonta subita per mano del Crotone. Nella stagione appena conclusa Martusciello è stato l’assistente di Luciano Spalletti – altro ex dell’Empoli – all’Inter, ma il suo incarico è terminato nel momento in cui l’allenatore di Certaldo non è stato confermato; per quanto riguarda il preparatore atletico, come riporta la Gazzetta dello Sport, si fa il nome di Paolo Bertelli: scelta se vogliamo in continuità con la stessa Juventus, perchè quest’ultimo ha lavorato nello staff di Antonio Conte e dunque durante il triennio 2011-2014. Si pensava che l’arrivo del salentino all’Inter avrebbe potuto spingerlo da quella parte, così non è stato e ora potrebbe iniziare un nuovo rapporto con Sarri. Inoltre, se Martusciello non dovesse essere scelto, l’alternativa è rappresentata da Luca Gotti, che con il (probabile) nuovo allenatore della Juventus ha condiviso la stagione al Chelsea. (agg. di Claudio Franceschini)

SARRI ALLENATORE JUVENTUS: IL CHELSEA PRONTO A LIBERARLO

Maurizio Sarri potrebbe diventare il nuovo allenatore della Juventus entro domani: così dice Tuttosport, secondo cui l’annuncio tanto atteso dovrebbe arrivare nella giornata di martedì con possibile presentazione giovedì (o a questo punto venerdì, secondo quell’indiscrezione che avevamo riportato nelle scorse settimane). L’allenatore del Chelsea al momento sta posticipando le ferie sperando di poter chiudere il cerchio e sedersi ufficialmente sulla panchina dei campioni d’Italia: tutto però dipende dalle notizie che arriveranno oggi dall’Inghilterra, precisamente da Londra dove è atteso il via libera del Chelsea per rescindere il contratto con i Blues e agevolare la trattativa (in caso contrario la Juventus dovrebbe pagare una penale di circa 5 milioni di euro, e almeno secondo le voci non sembra che Andrea Agnelli sia molto dell’idea). I pezzi del puzzle si devono ancora incastrare del tutto, e dunque in questo momento è ancora possibile che ci sia un ribaltone: le voci sono tante ma conferme e smentite non sono mai arrivate, nè da qui nè dall’operazione “parallela” che conduce a Pep Guardiola, per questo motivo l’attesa da parte dei tifosi della Juventus continua. (agg. di Claudio Franceschini)

EMERSON PALMIERI LO SEGUE?

Sarri nuovo allenatore della Juventus: a questo punto manca solo l’annuncio e si comincia a pensare al futuro, che comprende pure alcuni giocatori che Sarri vorrebbe portare con sé alla Juventus. Il riferimento è innanzitutto ad Emerson Palmieri, l’oriundo italo-brasiliano che per tre stagioni ha indossato la maglia della Roma prima di passare al Chelsea, dove Sarri lo ha allenato nell’ultima stagione e del quale parla diffusamente La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Va detto che Emerson Palmieri era già stato seguito dalla Juventus quando giocava con i giallorossi, dunque è a maggior ragione credibile che possa seguire Sarri nella sua avventura bianconera. Emerson inoltre potrebbe essere sia il sostituto ideale di Alex Sandro sia l’indennizzo per i Blues, che hanno liberato Sarri rinunciando ai 6 milioni di euro previsti, ma potrebbero appunto ricevere qualcosa in più per Emerson Palmieri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SIAMO AI DETTAGLI

Sarri nuovo allenatore della Juventus: manca ancora l’ufficialità, ma si è aperta in tal senso una settimana decisiva. Lo riferisce la Rai, che ha svelato anche alcuni dettagli contrattuali. L’esperto di mercato Ciro Venerato ha raccontato che l’allenatore del Chelsea firmerà nel weekend un contratto triennale da 6,5 milioni di euro con la Juventus. Nelle prossime 48 ore dovrebbe arrivare il via libera del club inglese, a cui la Juventus non verserà alcun indennizzo. Potrebbe però fare uno sconto su Gonzalo Higuain. Entro mercoledì comunque dovrebbe essere ufficializzato, quindi nei prossimi giorni potrà firmare il contratto che sancirà il suo ritorno in Italia, ma soprattutto l’approdo alla Juventus. I contatti delle ultime ore quindi sono stati positivi: sta per chiudersi il cerchio. Il club di Andrea Agnelli lo ha aspettato, del resto è convinto della rivoluzione da apportare dopo l’addio ad Allegri. Da settimane c’è l’accordo con l’intermediario che cura gli interessi di Sarri, Ramadani.

SARRI ALLENATORE JUVENTUS, IL CHELSEA DA’ L’OK

Il Chelsea era l’unico ostacolo da superare. Ritenendo archiviata la sua esperienza a Londra, Sarri ha affidato la trattativa con i Blues al suo entourage. Nel frattempo si è regalato qualche giorno di relax a Pistoia, nella sua Toscana. Ramadani intanto, sempre in contatto con Paratici, ha negoziato col Chelsea, facendo pesare la promessa della dirigenza inglese di rilasciare l’allenatore in modo gratuito. I contatti sono stati continui e poi è arrivata la fumata bianca. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, forse già oggi il Chelsea libererà Sarri senza chiedere alcun indennizzo alla Juventus. Decisivo l’incontro tra Marina Granovskaia e il patron Abramovich a bordo del lussuoso yacht di quest’ultimo a Montecarlo. Quello di oggi potrebbe essere dunque il giorno giusto per sbloccare l’affare sull’asse Londra-Torino. Ora sì che l’annuncio è imminente, poi bisognerà valutare il futuro di Gonzalo Higuain, la cui permanenza al Chelsea senza Sarri appare improbabile. Ma questa è un’altra storia…



