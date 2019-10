HIGUAIN, VIDEO INFORTUNIO ALLA TESTA/ Juventus, colpito da Gabriel: esce in barella

Minuti di apprensione per Gonzalo Higuain, vittima di un infortunio durante Lecce-Juventus, match della nona giornata del campionato di Serie A terminato sul risultato di 1 a 1. L’attaccante argentino ha subito un colpo alla testa in uno scontro con il portiere dei pugliesi, il brasiliano Gabriel, quando il cronometro della sfida allo Stadio Via del Mare faceva segnare l’83esimo minuto. Lo scontro è avvenuto nell’ambito di un’uscita a pugno chiuso dell’ex estremo difensore del Milan. Nel colpire la palla, infatti, Gabriel ha colpito anche il Pipita, che si è procurato una ferita aperta sul capo. L’arbitro Valeri non ha ravvisato alcuna irregolarità da parte del portiere e al contrario ha fischiato fallo contro Higuain.

HIGUAIN, VIDEO INFORTUNIO ALLA TESTA

La vistosa fuoriuscita di sangue dalla testa di Higuain ha portato lo staff medico della Juventus alla medicazione dell’attaccante e all’applicazione di un “turbante” in stile Chiellini. L’ex centravanti di Napoli e Milan ha chiesto però di poter tornare in campo e nel finale, dimentico della ferita, ha cercato invano di regalare ai suoi il successo, pur rendendosi molto pericoloso dalle parti di Gabriel. Dopo il triplice fischio arbitrale, smaltita forse l’adrenalina, stando a quanto riferito da Sky Sport, Higuain si è accasciato sul manto erboso ed è stato portato via in barella. Secondo quanto emerso, il Pipita non avrebbe perso conoscenza ma le sue condizioni necessitano di un approfondimento. Per questo motivo non è escluso che nei prossimi minuti venga sottoposto ad una Tac per verificare l’eventuale presenza di una commozione cerebrale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA