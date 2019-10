Diretta Lecce Juventus/ Streaming video tv: Sarri continuerà a volare? (Serie A)

Lecce Juventus, diretta dall’arbitro Paolo Valeri, si gioca oggi pomeriggio alle ore 15.00. Appuntamento di lusso dunque allo stadio Ettore Giardiniero di Via del Mare, dove i campioni d’Italia arriveranno per sfidare i padroni di casa salentini in questo anticipo della nona giornata di Serie A. Lecce Juventus ovviamente vede favoriti in modo chiaro i bianconeri di Maurizio Sarri. Il Lecce è reduce dall’ottimo pareggio di San Siro contro il Milan, ma curiosamente fino ad oggi ha fatto punti solamente in trasferta e di certo questa non sembra l’occasione ideale per spezzare il digiuno casalingo. La Juventus è capolista sia in campionato sia nel girone di Champions League, a volere essere pignoli però le recenti vittorie contro Bologna e Lokomotiv Mosca hanno mostrato che c’è ancora qualcosa che non va. La Juventus oggi in Puglia saprà vincere e convincere, oppure il Lecce farà la sorpresa?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Juventus sarà garantita in esclusiva da Sky per i propri abbonati, per la precisione sul canale Sky Sport Serie A, il numero 202 della piattaforma satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video garantita tramite il servizio offerto da Sky Go sarà riservata ai soli abbonati di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE JUVENTUS

Parlando adesso delle probabili formazioni di Lecce Juventus, ecco che i padroni di casa salentini dovrebbero schierarsi secondo il 4-3-2-1 con punto di riferimento Babacar, assistito da Falco e Mancosu (Farias in settimana ha avuto un lieve affaticamento muscolare). A centrocampo per affiancare Majer e Tabanelli c’è Tachtisidis che è favorito su Petriccione, mentre in difesa l’unico dubbio sembra essere quello tra Meccariello e Rispoli come terzino destro. Squalificato Liverani, il mister di conseguenza non potrà accomodarsi in panchina. Nella Juventus da valutare quanto turnover farà Maurizio Sarri: ad esempio in attacco potrebbe tornare titolare Higuain mentre in mediana potrebbe essere l’occasione giusta per Rabiot. Importante però sarà soprattutto la gestione dei giocatori non al top quali De Sciglio, Douglas Costa e Ramsey: sarà un compito delicato dunque per Sarri.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Lecce Juventus, ecco che la partita sembra essere destinata a un dominio bianconero secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 2 infatti è proposto a 1,30, mentre poi si sale fino a quota 5,50 in caso di segno X per il pareggio e addirittura a 9,75 volte la posta in palio in caso di segno 1 per la vittoria del Lecce.



© RIPRODUZIONE RISERVATA