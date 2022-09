Hilary Mantel è morta/ La scrittrice di “Wolf Hall” aveva 70 anni

L’autrice della trilogia best-seller “Wolf Hall” è morta: addio a Hilary Mantel. La notizia è stata confermata dal suo editore. La celebre scrittrice si è spenta all’età di 70 anni. Una carriera di successi e di riconoscimenti: ha vinto due volte il Booker Prize, il primo nel 2009 per “Wolf Hall” e il secondo nel 2012 per il sequel “Bring Up the Bodies”.

In una nota, l’editore ha confermato: “Siamo affranti per la morte della nostra amata autrice, Dame Hilary Mantel. I nostri pensieri sono con i suoi amici e con la sua famiglia, in particolare con suo marito Gerald”. “E’ una perdita devastante”, ha proseguito: “Possiamo solo essere grati per il magnifico lavoro che ci ha lasciato”.

ADDIO A HILARY MANTEL

Non sono state rese note le cause della morte. Secondo quanto confermato da HarperCollins, Hilary Mantel si è spenta improvvisamente ma in serenità, circondata da familiari e amici. Un dramma che ha colpito tantissimi lettori e tanti colleghi, questo l’omaggio di J. K. Rowling: “Abbiamo perso un genio”.

Anche il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha voluto dedicare un pensiero all’amata autrice: “Una notizia terribilmente triste. E’ impossibile sopravvalutare il significato dell’eredità letteraria lasciata da Hilary Mantel. La sua brillante trilogia di ‘Wolf Hall’ è stata il coronamento di un’opera eccezionale. Riposa in pace”. Particolarmente commovente il saluto della collega Caitlin Moran: “La mente di Hilary Mantel era una delle macchine più potenti e magiche sulla Terra. Siamo stati fortunati che abbia scritto tanto quanto ha scritto, ma santo cielo, è devastante che abbiamo perso insieme qualcosa di così sorprendente”.

