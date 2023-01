HIV, vaccino in sperimentazione è flop/ “Risultati deludenti, continueremo ricerca”

La sperimentazione del vaccino contro l’HIV, l’unico arrivato a questa fase di studio avanzata, si è rivelata un flop. Ad annunciarlo, come riportato dal New York Times, è stata la casa farmaceutica produttrice, che lo ha definito “inefficace”. La scienza, dunque, dovrà ricominciare da capo, tornando indietro di 3-4 anni. In esame ci sono altri sieri che potrebbero rivelarsi promettenti, ma è ancora presto per dirlo. L’unica certezza, al momento, è che ci sono state decine di fallimenti sul campo: ciò dimostra quanto la sfida sia ardua per la medicina.

Intanto circa 40 milioni di persone nel mondo convivono con la malattia, molte delle quali si trovano in Paesi in cui non è possibile accedere alle cure. La notizia del fallimento dell’ennesimo vaccino è in tal senso “deludente, ma non è la fine degli sforzi per lo sviluppo di un prodotto che protegga contro l’HIV”, ha commentato in un’intervista il dottor Anthony S. Fauci, che ha guidato l’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive fino a dicembre. “Esistono altri approcci strategici”.

HIV, vaccino in sperimentazione è flop: si punta su altri approcci

Dopo il flop dell’ennesimo vaccino contro l’HIV, che era arrivato ad una avanzata fase di sperimentazione, dunque, si continuerà ad approfondire la questione. Uno studio dal titolo “PrEPVacc” è in corso nell’Africa orientale e meridionale e sta valutando una combinazione di vaccini sperimentali e farmaci preventivi. Gli scienziati hanno fatto progressi nello sviluppo di potenti anticorpi in grado di neutralizzare il virus e stanno testando nuove tecnologie di sieri, incluso l’mRNA.

Se per quel che riguarda i vaccini si è molto lontani da una soluzione, in termini di cure preventive contro l’HIV in questi anni sono stati compiuti dei passi da gigante. Esistono infatti diverse opzioni disponibili per prevenire l’infezione: pillole orali e iniezioni somministrate ogni due mesi sono già state approvate negli Stati Uniti e un’iniezione che dovrebbe essere somministrata solo ogni sei mesi è in fase avanzata di sperimentazione.

