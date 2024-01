“Ho visto video hot di Clinton e Trump da Epstein”/ Accusatrice punta il dito verso gli ex presidenti

Non si placano le rivelazioni riguardanti il caso Epstein, e dopo i nomi presenti nei documenti desecretati emersi la scorsa settimana, nelle ultime ore si farebbe riferimento a dei filmati piccanti, a sfondo sessuale. Come si legge su Rai News nei video vi sarebbero l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, Donald Trump, e Richard Branson, oltre al principe Andrea d’Inghilterra. A rivelarlo sarebbe Sarah Ransome, una delle accusatrici di Epstein, in occasione del processo per traffico sessuale nei confronti di Ghislaine Maxwell, storica assistente ed ex compagna di Epstein, secondo cui il gruppo di cui sopra sarebbe stato ripreso dal finanziere in persone, senza che lo stesso apparisse nelle registrazioni.

"Trump vincerà le elezioni 2024"/ Ex consigliere Reagan: "Biden? Si credeva Roosevelt ma ha deluso tutti"

Donald Trump, in particolare, avrebbe avuto “relazioni sessuali” con una donna in quel di New York, nell’abitazione di Epstein, “in diverse occasioni”, così come scrive il New York Post. “Mi confidò della sua disinvolta amicizia con Donald. Il signor Trump sembrava decisamente avere un debole per lei”, scrive la Ransome in una email, aggiungendo che la stessa donna le aveva rivelato quale fosse la parte del corpo che l’ex presidente apprezzava di più: “lodava sempre i suoi capezzoli sodi”.

SPILLO/ Non solo Roma: quelle Corti Supreme in discussione fra Usa, Ue e Israele

VIDEO HOT DI BILL CLINTON E TRUMP DA EPSTEIN, L’ACCUSATRICE CHE PER’ RITRATTO’ TUTTO

E ancora: “So anche che aveva rapporti sessuali con Trump nella villa di Jeffrey, a New York, regolarmente” ha aggiunto Ransome. Il Corriere della Sera sottolinea comunque come queste rivelazioni vadano prese con le pinze visto che già nel 2016 la stessa Ransome aveva smentito il tutto parlando con un giornalista del Post.

“Vorrei ritrattare tutto quello che ho detto”, ribadendo poi il concetto nel 2019 parlando con il New Yorker: “Ho inventato la storia dei video per attirare l’attenzione sul comportamento di Epstein”. Il consigliere di Trump, Steven Cheung, ha quindi colto la palla al balzo per spiegare: “Queste accuse infondate sono state completamente ritirate perché sono semplicemente false”, mentre dal portavoce di Bill Clinton, Angel Uren, solo silenzio.

Trump: ricorso contro ineleggibilità in Colorado e Maine/ "Atto antiamericano e incostituzionale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA