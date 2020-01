Honey 2/ Su Italia 1 il film di Billie Woodruff (oggi, 5 gennaio 2020)

Honey 2 è una commedia musicale che andrà in onda domenica 5 gennaio su Italia 1 alle ore 15,30. Questa pellicola statunitense è stata prodotta nel 2011 dalla Universal con la regia di Billie Woodruff. il film è un sequel di Honey e vede come protagonista Katerina Graham, classe 1989, attrice, cantante e ballerina americana famosa al pubblico per l’interpretazione di Bonnie Bennett nella serie televisiva The Vampire Diaries. La sceneggiatura è curata da Alyson Fouse e Blayne Weaver mentre le musiche sono composte da Tim Boland e Sam Retzer.

Honey 2, la trama del film

Honey 2 racconta la storia di Maria, una giovane ragazza che, dopo un periodo in riformatorio, decide di riprendere in mano la propria vita. Affidata alla mamma di Honey (la protagonista della pellicola precedente) è costretta a rispettare delle regole molto rigide che le impediscono di tornare a ballare con la crew con cui gareggiava in precedenza. Nel frattempo deve anche svolgere due lavori, come donna delle pulizie nella scuola di ballo che era stata aperta da Honey e come commessa in un negozio di alimentari in cui aveva già lavorato prima del riformatorio. Mentre lavora nella scuola Maria scopre un gruppo di ragazzi, gli HD, che cerca inutilmente di creare una coreografia di hip hop. La sera stessa incontra uno di questi ragazzi, Brandon, in una discoteca e inizia a ballare con lui per evitare Luis, uno dei membri della sua vecchia crew che cerca insistentemente di convincerla a tornare a ballare con loro. Brandon impressionato dalle capacità di Maria il giorno successivo la cerca per proporle di diventare la coreografa degli HD. Maria accetta di prepararli per la gara successiva di street dance, la Dance Battle Zone, in questo modo se gli HD fossero arrivati in finale avrebbe potuto vendicarsi di Luis: era stato proprio quest’ultimo a convincerla a fare una rapina abbandonandola e facendola finire in riformatorio.

Maria prepara così gli HD che riescono a superare le prime selezioni, ma dopo un litigio con Luis in pizzeria gli HD e i 718, la vecchia crew della ragazza, si sfidano e purtroppo sono i primi a risultare sconfitti. Il gruppo attraversa quindi una crisi profonda perdendo anche Tina, uno dei membri principali della crew, che decide di passare nel gruppo avversario. Maria cerca di avvertire Tina riguardo Luis ma la ragazza non la ascolta e si ritrova suo malgrado coinvolta in una rapina. La protagonista e Brandon scoprono Tina in lacrime e con un braccio ferito così Maria decide di ospitarla a casa sua e dopo un chiarimento la ragazza ritorna negli HD. Il gruppo è di nuovo riunito e prosegue la gara arrivando fino alla finale. Con la loro grinta riescono a vincere la gara e iniziano la loro prima tourneè.



