HOT DOG/ L’action movie tedesco è una sorpresa

Due delle più grandi star del cinema tedesco insieme per un action movie in grado di sorprendere. Parliamo di Hot Dog – Attacco a Berlino, diretto da Torsten Künstler. Il lungometraggio è ora disponibile in DVD e tutti i digital stores con Blue Swan: un’occasione da non perdere.

SINOSSI – I due ufficiali del GSG10 Luke (Til Schweiger – Bastardi senza Gloria, Medieval, Far Cry), e Theo (Matthias Schweighöfer – Army of the Dead, Army of Thieves) non potrebbero essere più diversi: uno è un duro poliziotto dell’unità antiterroristica dai metodi poco ortodossi, l’altro un pacato ed impacciato detective da ufficio. Ma ora devono unire le forze per salvare Mascha, la figlia di un ambasciatore che è stata rapita e per cui è stato chiesto un ingente riscatto. Luke e Theo si rendono conto che la richiesta di soldi è solo la punta dell’iceberg e che il rapimento ha implicazioni di portata molto maggiori di quanto inizialmente sospettato perché si ritrovano coinvolti in una pericoloso ragnatela di intrighi politici e pericolosi narcotrafficanti.

Pilar Fogliati: "Le donne oggi si sentono ragazzette"/ "Psicanalisi è amor proprio"

Hot Dog è il classico action poliziesco farsesco, con una comicità vertiginosa e fracassona. Tutto si basa sull’alchimia tra Til Schweiger (noto per la sua partecipazione in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino) e Matthias Schweighöfer e sulle loro dinamiche. L’umorismo è crudo, risate a crepapelle assicurato. Certo, la sceneggiatura ha qualche buco e alcune sequenze sembrano datate, ma è impossibile non apprezzare il tentativo genuino di regalare un po’ di tensione e spensieratezza allo spettatore.

Red2/ Il film sequel di Red in onda oggi domenica 26 febbraio su Italia 1

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Rancho Notorious/ Il film western in onda oggi domenica 26 febbraio su Rete 4

© RIPRODUZIONE RISERVATA