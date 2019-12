Hotella in California/ A gennaio apre per un weekend il temporary hotel della Nutella

Quale posto migliore per gustare i nuovissimi Nutella Biscuits, e ovviamente per i patiti del genere tutti gli altri prodotti realizzati utilizzando una delle creme al cioccolato più diffuse al mondo, che un albergo a tema che rappresenta una sorta di paradiso per i golosi? È da questa intuizione che è nata l’idea dell’Hotel Nutella, un esperimento che diverrà realtà il mese prossimo in quel della California, negli Stati Uniti, e che tuttavia si potrà vivere solamente per poco tempo: come già la Ferrero aveva fatto in passato, dando origine a dei sorta di Nutella Cafè aperti a Chicago e poi a New York, quello che è già stato ribattezzato “Hotella” è di fatto un “temporary inn” in cui solamente per un weekend si potrà fare una vera e propria full immersion (anche se l’espressione non andrebbe prese esattamente alla lettera…) nel mondo della Nutella e per una due giorni che gli ideatori hanno pensato soprattutto per i bambini e le loro famiglie. Ma in cosa consiste l’esperienza del Nutella Hotel e come si può partecipare a quello che per molti è un sogno diventato realtà?

“HOTELLA”, L’HOTEL DELLA NUTELLA IN CALIFORNIA

Innanzitutto, come è stato spiegato nei mesi scorsi, l’Hotel Nutella aprirà i battenti a gennaio 2020 ma per un solo weekend, ovvero quello “lungo” che va da venerdì 10 a domenica 12 a Napa Valley, nell’omonima Contea della California, e per volontà del distaccamento USA della Ferrero che ha pure diffuso alcune immagini e rendering di come si presenterà questo albergo temporaneo in cui tutto ma proprio tutto richiama al mondo del cioccolato. Infatti quella che attenderà i pochi e fortunati ospiti (che potranno essere selezionati al termine di un contest tematico di cui diamo conto più avanti, NdR) sin dall’ingresso è una dichiarazione di intenti dato che sarà posto un gigantesco arco a forma di barattolo di Nutella e preceduto da un vialetto che sarà realizzato da tanti piccoli barattolini. L’interno di questo “temporary hotel” riserverà ancora più sorprese a chi vi trascorrerà il weekend dato che tutto, dalle camere agli stessi spazi comuni, è all’insegna del tourbillon di colori e ovviamente pensato a misura di bambino: tutto è “brandizzato” e ogni elemento d’arredo fino ad arrivare alle lampade e alla carta da parati è riletto facendo riferimento alla linea di prodotti della Ferrero.

APERTO PER UN SOLO WEEKEND AI VINCITORI DEL CONTEST

Per non rendere l’Hotel Nutella un posto esclusivo che sarebbe stato adatto per le tasche di pochi, anche perché si tratta di un progetto temporaneo, l’azienda ha deciso mesi fa di indire un contest per stabilire chi fossero i (pochi) fortunati vincitori del soggiorno in California a gennaio. Il concorso, destinato unicamente ai cittadini americani di almeno 21 anni, prevedeva infatti la creazione di un breve video in cui i partecipanti dovevano spiegare, in modo originale e possibilmente creativo, il motivo per cui la Nutella rende speciali le loro creazioni: a quanto pare il premio, intitolato “Grand Prize Hotella Nutella Weekend Breakfast Experience”, prevede non solo il pernottamento nella struttura per i tre giorni (e due notti) di cui sopra in una stanza matrimoniale in cui a dominare saranno i colori del bianco, del rosso e del marrone (con tanto di cuscini a forma di croissant…) e anche il volo di andata e ritorno e con la possibilità di portare anche un accompagnatore. Inoltre, da alcuni tweet postati sull’account ufficiale si apprende come tutti i pasti della giornata presenteranno delle “riletture” di portate a base di Nutella e che l’Hotella si avvarrà della collaborazione di Tanya Holland e Geoffrey Zakarian, due rinomati chef a stelle e strisce.



