House of the Dragon: streaming, trama e cast/ Le curiosità sullo spin off di Game of Thrones

House of the Dragon: la trama dello spin off di Game of Thrones

House of the Dragon, di cui è già uscito il trailer, è sicuramente la serie TV più attesa dell’estate e sta per arrivare su Sky. Ambientata 200 anni prima di Game of Thrones si incentra sulle vicende legate alla casata Targaryen, presa da intrighi politici e famigliari. All’interno della casata, infatti, si è generata una spaccatura per la scelta dell‘erede al Trono di Spade.

Il re Re Viserys I Targaryen è lacerato da una decisione porre al potere sua figlia, la principessa Rhaenyra, oppure suo fratello Daemon alleato con Lady Alicent Hightower, figlia del Primo Cavaliere. Questo crea scompiglio tra le casate che si divido tra i due pretendenti al Trono. La situazione diventerà sempre più tesa fino allo scoppio di una guerra civile nota come “Danza dei Draghi”.

House of the Dragon: streaming, curiosità e cast

House of the Dragon andrà in onda su Sky Atlantic, ma si potrà vedere anche in streaming su Now, lunedì 22 agosto in versione originale. Per quanto riguarda la versione doppiata in italiano si dovrà attendere lunedì 29 agosto. La serie spin off presenta un cast notevole che cercherà di risollevare i fan dalla delusione per il finale di Game of Thrones. George R.R. Martin, scrittore del romanzo da cui è tratta la serie, è anche co-creatore e produttore esecutivo di House of the Dragon.

Come riporta gqitalia.it House of the Dragon vanterà la presenza dei seguenti attori e personaggi:

Re Viserys I Targaryen, interpretato da Paddy Considine;

Principessa Rhaenyra Targaryen, interpretata da Emma D’Arcy ;

; Principe Daemon Targaryen, interpretato da Matt Smith;

Lady Alicent Hightower, interpretata da Olivia Cooke;

Ser Otto Hightower, interpretato da Rhys Ifans;

Lord Corlys Velaryon, interpretato da Steve Toussaint;

Principessa Rhaenys Velaryon, interpretata da Eve Best;

Ser Criston Cole, interpretato da Fabien Frankel;

Mysaria, interpretata da Sonoya Mizuno.

