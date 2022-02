Hozier, chi è l’ospite di Sanremo 2022/ Da Take me to church a Tell it to my heart…

HOZIER OSPITE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2022

Ci sarà anche Hozier questa sera sul palco di Sanremo per la prima serata del Festival 2022, ospite insieme ai Meduza. L’artista irlandese classe 1990, forse non tutti sanno che prima di intraprendere la straordinaria carriera da solista di cui è protagonista, ha suonato con una band con cui ha girato il mondo, precisamente gli Anuna, dal 2008 al 2012. L’anno seguente è stato comunque quello della svolta per il quasi 32enne nato a Bray, grazie all’Ep Take me to church, che lo ha fatto conoscere al mondo intero. Il singolo omonimo nel giro di breve tempo è divenuto virale, anche per il tema trattato, la denuncia dell’omofobia in Russa, raccontando la storia di due ragazzi omosessuali che viene ostracizzata in ogni modo da un gruppo estremista.

Nel 2014 è quindi arrivato il primo album in studio per Hozier e il singolo Take me to church ha nel frattempo ottenuto una candidatura agli MTV Europe Music Award e una alla 57esima edizione dei dei Grammy Awards (evento in cui si è poi esibito con Annie Lennox) nella categoria di canzone dell’anno. Il pezzo, tra l’altro, venne riproposto due anni dopo, nel 2016, proprio al Festival di Sanremo, dove Hozier venne chiamato come ospite internazionale: quello di questa sera sarà quindi un bis per l’artista irlandese.

HOZIER A SANREMO 2022: LA PAUSA 2016-2018, POI IL RITORNO CON UN NUOVO ALBUM

Dal 2016 al 2018 Hozier ha lavorato in studio senza produrre nuovi brani, fino a che non ha pubblicato un nuovo Ep dal titolo Nina Cried Power, e in seguito il secondo album Wasteland, Baby!, pubblicato il 1º marzo 2019, debuttante al vertice delle classifiche di vendita sia in Irlanda quanto negli Stati Uniti e piazzatosi nella top 10 in Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito.

Nello stesso anno Hozier ha dato vita ad un incredibile tour mondiale che ha toccato il Nord America, ma anche l’Europa e l’Oceania. L’ultimo lavoro è la collaborazione con il trio italiano di elettronica Meduza, ospiti anche loro stasera a Sanremo, e il singolo Tell It to My Heart, passatissimo su tutte le radio.

