Sanremo 2022, Festival news/ Ultime notizie: il carpet sarà green, svolta ecologista

Fra le tante news e notizie sul Festival di Sanremo 2022 ve ne è una decisamente curiosa e che riguarda il red carpet, o meglio… il green carpet. Proprio così perchè per la 72esima edizione dello show, il famoso tappeto rosso dove sfilano per le vie nei pressi dell’Ariston i vari artisti in gara e gli ospiti, non sarà più rosso bensì appunto di colore verde. Si tratta senza dubbio di una delle grandi novità per Sanremo 2022, così come sottolineato dai colleghi del quotidiano Il Mattino. E così che nelle scorse ore è apparso in centro a Sanremo, precisamente in via Matteotti, un tappeto d’erba sintetica.

Attenzione però, il riferimento non è al tanto discusso green pass legato alle vaccinazioni anti covid, bensì un semplice messaggio di sostenibilità e nel contempo anche una scelta dettata dal main sponsor del Festival di Sanremo che quest’anno, dopo anni di Tim, sarà Eni. Si tratterà, come sottolinea Il Mattino, di un tappeto forse meno scenografico e glamour, ma senza dubbio più ecologico, e in un periodo in cui aumentano le proteste per accendere i riflettori sul cambiamento del clima in atto, appare una scelta decisamente azzeccata.

FESTIVAL SANREMO 2022, NEWS E ULTIME NOTIZIE: UNA SVOLTA ECOLOGISTA

E la svolta ecologista del Festival di Sanremo 2022 non riguarderà solamente le vie di Sanremo ma anche lo stesso evento sarà di fatto un contenitore di abiti e accessori ecosostenibili. Ad esempio Ornella Muti, una delle cinque co-conduttrici dell’evento insieme ad Amadeus, ha già fatto sapere che gli abiti che indosserà per la kermesse saranno realizzata dalla figlia Naike Rivelli, grande sostenitrici del “natural is better”: tutto sarà quindi molto green.

Vedremo se anche le altre bellezze sul palco dell’Ariston seguiranno l’esempio della splendida attrice italiana o meno, nel frattempo, il Festival di Sanremo 2022 si colora decisamente di verde e non solo per l’obbligo di accedervi con il green pass…

