Hudson Meek è morto in circostanze tragiche a soli 16 anni. Si tratta dell’attore di Baby Driver, film che parla di un ragazzo che soffre di acufene con Kevin Spacey e Lily James uscito nel 2017. A far sapere ai fan dell’accaduto è stata la sua famiglia, che su Facebook ha scritto un annuncio dicendo di essere devastata nel riferire la notizia della morte di Hudson Meek: “È andato a casa per stare con Gesù“, hanno detto, “I suoi 16 anni su questa terra sono stati troppo brevi, ma ha realizzato così tanto e ha avuto un impatto significativo su tutti quelli che ha incontrato“.

Kevin Spacey: “Ho debiti milionari e la mia casa è stata pignorata”/ “Non so dove andrò a vivere”

Ma com’è morto Hudson Meek? La causa della sua scomparsa è stata un incidente in Alabama. Al momento la polizia di Birmingam sta indagando su quanto successo. Per ora il magazine Variety ha riferito che l’attore ha riportato “ferite da corpo contundente” dopo essere stato buttato sulla strada da un veicolo in movimento. Nonostante il ragazzo sia stato portato in ospedale, a nulla è servito l’intervento tempestivo dei medici e Hudson Meek è morto poche ore dopo nella notte di Sabato scorso.

Hudson Meek, il necrologio e il funerale in live streaming: “Amava studiare la Bibbia…”

Nonostante fosse ancora molto giovane, Hudson Meek aveva già dimostrato di sapersi destreggiare bene nel mondo della recitazione. La sua prima volta nel mondo del cinema è stata nel 2014, con il film “The Santa Con“, per poi approdare in varie serie tv americane come “MacGyver“. Ma come abbiamo anticipato all’inizio, il suo nome è legato a “Baby Driver“, film del 2017 in cui vestiva i panni del protagonista Ansel Elgort nella sua versione giovane. Oggi sul sui profilo compare una foto con i dettagli del funerale che verranno trasmessi anche live per permettere ai fan di parteciparvi a distanza.

Hudson Meek era un grande viaggiatore, a soli 16 anni aveva già viaggiato per tutti gli Stati Uniti e uno dei suoi passatempi preferiti era quello di giocare a Football nel sobborgo in cui viveva, Vestavia Hills. Frequentava le superiori ed era cristiano. La famiglia racconta di come Hudson Meek adorasse studiare il libro della Bibbia inieme agli amici, e di come fosse appassionato di musica tanto da aver deciso di cantare nel coro della scuola. Nel necrologio si legge anche che una delle sue passioni era lo sci.