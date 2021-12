Hugo Maradona, come è morto il fratello di Diego?/ Stroncato da un arresto cardiaco

E’ morto Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona. Una notizia choc che giunge come un fulmine a ciel sereno, e poco più di un anno di distanza dal decesso del Pibe de Oro. Come riferito dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, la morte è avvenuta stamane, attorno alle ore 11:50 (notizia quindi fresca dell’ultima ora), e ha lasciato basiti tutti coloro che lo conoscevano anche per via del fatto che lo stesso Hugo Maradona fosse molto giovane, avendo solo 52 anni.

Il fratello dell’ex calciatore viveva da anni in Italia, precisamente a Monte di Procida, in zona Flegrea, nella provincia di Napoli, ed è morto nella sua abitazione: una volta lanciato l’allarme, gli uomini del 118 si sono fiondati presso l’abitazione della vittima, ma quando sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Hugo Maradona si era fatto conoscere in particolare nell’ultimo anno per alcune sue interviste in collegamento con il programma di Rai Uno, Storie Italiane, ed i suoi interventi erano stati sempre miti e composti, con l’obiettivo solamente di scoprire la verità circa la morte del fratello, deceduto molto probabilmente a seguito di alcuni errati trattamenti sanitari.

HUGO MARADONA, COME E’ MORTO IL FRATELLO DI DIEGO: STRONCATO DA UN INFARTO. QUELLO CHE SAPPIAMO

Nessuno si aspettava la notizia della morte di Hugo Maradona, avvenuta per arresto cardiaco, il classico infarto che purtroppo non regala avvisaglie a chi lo sta per subire, e che nella maggior parte dei casi stronca la vita. Di solito questa forma di decesso è più frequente dai 55/60 anni in su, di conseguenza Hugo Maradona rappresenta un caso particolarmente giovane legato a questa patologia.

Non sono comunque stati resi noti altri particolari sulla morte del fratello dell’ex mito del Napoli, di conseguenza non è ben chiaro se lo stesso sia deceduto da solo in casa, e se magari negli scorsi giorni abbia avuto qualche malanno, magari un po’ di stanchezza, un po’ di affanno, o anche mal di stomaco, spesso e volentieri associato proprio a questa drammatica causa di morte.

