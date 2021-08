Hugo Maradona si candida a Napoli/ Fratello di Diego appoggia Catello Maresca

Anche il calcio sarà protagonista alle elezioni comunali di Napoli. Hugo Maradona, fratello del compianto Diego, ha deciso di sostenere la lista “Napoli capitale” nella coalizione a sostegno di Catello Maresca, candidato del Centrodestra. Una decisione che ha acceso il dibattito sul web ma anche all’interno della famiglia del Pibe de Oro, con severe critiche arrivate da Diego Jr…

Intervenuto nel corso della presentazione della sua candidatura al Comune come capolista di “Napoli Capitale”, Hugo Maradona ha replicato seccamente a chi lo ha accusato di sfruttare il suo cognome per una operazione politica: «Io voglio solo lavorare con i bambini. Non parlo di politica, solo di calcio: voglio donare una, due, tre ore ai bambini di Napoli».

HUGO MARADONA A SOSTEGNO DI CATELLO MARESCA

Presente al fianco di Hugo Maradona, Catello Maresca ha voluto ringraziare personalmente il fratello di Diego per questa sua scelta, evidenziando che la politica spesso ci abitua a polemiche inutili. C’è ancora un dettaglio da risolvere in vista del voto in programma il 3-4 ottobre: la pratica per la cittadinanza italiana a Hugo Maradona è ferma da tempo. Maresca e l’eurodeputato Enzo Rivellini hanno confermato di aver chiesto un appuntamento al prefetto per accelerare l’iter. Come dicevamo, la scelta del fratello del Pibe de oro non è piaciuta a Diego jr: «Io non potrei mai appoggiare chi sta con la Lega e con Meloni; con D’Angelo (presidente dell’Afro Napoli, squadra allenata da Diego jr, ndr) condivido le stesse idee politiche».

