HUNTER BIDEN/ In video nudo a letto con una ragazza rivela: “Mi hanno rubato il pc..”

Hunter Biden si conferma ancora una volta fonte di problemi per Joe Biden. Il figlio del presidente USA, tra i bersagli preferiti di Donald Trump nell’ultima campagna elettorale per la Casa Bianca, è tornato a far parlare di sé. Questa volta ad attirare le critiche dei media conservatori alla “pecora nera” dei Biden è stato un video pubblicato dal Daily Mail risalente al gennaio 2019, e registrato dallo stesso Hunter, in cui si vede il figlio del presidente nudo a letto con una ragazza. Non sono tanto le immagini a risultare compromettenti, quanto le parole pronunciate nel corso del video. Hunter Biden infatti dice alla ragazza che l’estate prima, mentre versava in uno stato di semi-incoscienza a Las Vegas, tre spacciatori russi gli avevato rubato un altro pc. Se fosse vero si tratterebbe del terzo computer portatile che Biden Jr. smarrisce nel giro di pochi anni.

HUNTER BIDEN RIVELA DI AVER PERSO UN ALTRO PC

Uno venne trovato lo scorso anno da agenti federali nello studio dello “psichiatra delle celebrità” Keith Ablow, dopo che a questi era stata sospesa la licenza con l’accusa di aver abusato di alcune pazienti. Ma il caso più clamoroso è quello del terzo pc, dimenticato nell’aprile 2019 in un centro di assistenza in Delaware. Il computer venne consegnato all’FBI, ma l’allora avvocato personale di Donald Trump, l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani, riuscì a farsi dare una copia dell’hard disk e la consegnò al New York Post, tabloid di proprietà del magnate Rupert Murdock. Il giornale trovò all’interno del computere email giudicate compromettenti rispetto agli affari condotti da Hunter Biden in Cina e Ucraina usando il nome del padre. Il figlio, come riportato dal Corriere della Sera, si è dichiarato pentito di essere entrato nel board di Burisma, una società del gas ucraina, negli anni in cui Joe Biden era vicepresidente, ma unicamente perché questo ha dato modo a Trump di attaccare lui e il padre. Dopo il voto del novembre 2020, Hunter ha rivelato che la procura del Delaware ha aperto un’indagine sulle sue tasse e su possibili violazioni delle leggi sul riciclaggio di denaro. Se i media repubblicani chiedono nei suoi confronti lo stesso trattamento riservato a Trump in occasione del Russiagate, quelli progressisti per il momento definiscono la vicenda irrilevante. Sean Hannity, volto simbolo di Fox News, chiede invece cosa stiano aspettando le autorità ad aprire un’inchiesta. Hunter per il momento osserva la consegna del silenzio forse consegnata dal padre. In passato d’altronde quando ha parlato ha fatto danni, come quando ammise: “Sì, è possibile che ci sia un portatile che mi è stato rubato, possibile che io sia stato hackerato. Possibile che sia stata l’intelligence russa“.

