Hunter Biden patteggia: colpevole di tre reati federali/ Evasione fiscale e possesso illegale di pistola

Hunter Biden patteggia per due reati fiscali minori e uno legato al possesso di un’arma. Lo rivela il Washington Post, spiegando che il figlio del presidente Usa Joe Biden ha raggiunto un accordo preliminare con i procuratori federali del Delaware, il suo Stato d’origine, per dichiararsi colpevole di due reati minori di evasione fiscale e di uno legato al possesso di una pistola, illegale perché non poteva averla in quanto tossicodipendente. Le condizioni dell’accordo prevedono che Hunter Biden riesca ad evitare il carcere. L’intesa va approvata da un giudice federale, quindi non è ancora chiaro quando il figlio di Biden dovrà presentarsi in aula per dichiararsi colpevole.

Se confermato, questo accordo chiuderà l’inchiesta partita nel 2018, quando Donald Trump era presidente degli Stati Uniti, catalizzando l’attenzione per anni dei repubblicani, i quali hanno accusato l’amministrazione Biden, che ha poi portato avanti l’inchiesta, di aver riservato un trattamento di favore al figlio del presidente. La Casa Bianca in una nota ha affermato che «il presidente e la First Lady amano Hunter e lo sostengono nel percorso di ricostruzione della sua vita», precisando che «non ci saranno altri commenti» sul caso di Hunter Biden.

TRUMP “AD HUNTER BIDEN SOLO UNA MULTA…”

Secondo quanto anticipato dal Washington Post, l’accordo, negoziato dal procuratore nominato ai tempi di Trump, prevede che Hunter Biden si dichiari colpevoli di due reati fiscali minori che riguardano il mancato pagamento di tasse per il 2017 e il 2018, per una somma complessiva di circa 1,2 milioni di dollari. L’altro reato, invece, riguarda il possesso illegale di un’arma comprata nel 2018, nonostante i problemi di Hunter Biden di dipendenza da cocaina che gli avrebbero, se dichiarati, impedito di possedere un’arma.

Come evidenziato dal Post, si tratta di un tipo di accordo che consente di evitare una condanna penale introducendo forme di libertà vigilata per la persona accusata. Se la persona in questione viola i termini dell’accordo, perde di fatto i diritti acquisiti e viene processata. Invece, se porta a termine il periodo di libertà vigilata il caso viene archiviato. «Wow! Il dipartimento di Giustizia corrotto di Biden ha annullato una possibile condanna di centinaia di anni dando a Hunter Biden solo una multa stradale: il nostro sistema è a pezzi», il commento dell’ex presidente Donald Trump sul social Truth.











