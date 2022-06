Hyung-ki Joo, chi è il pianista/ Dall’infanzia complicata alla consacrazione

Chi è Hyung-ki Joo? La storia del pianista

Hyung-ki Joo torna protagonista su Rai 1 durante la serata di Danza con me oggi, 18 giugno 2022. È un pianista, compositore, conduttore. A otto anni ha iniziato a prendere lezioni di piano, qualche anno dopo ha vinto un posto alla Yehudi Menuhin School. È qui che si rende conto di essere diverso dagli altri bambini, lui è un genio, un ènfant prodige. Si convince che per questa sua diversità sarebbe stato allontanato dalla scuola. Non è stato espulso dalla scuola, ma alcuni insegnanti e compagni di studio come Aleksey Igudesman lo hanno deriso e preso a calci, rendendo la sua infanzia piuttosto difficile e complicata. Quei sette anni trascorsi a scuola non sono stati facili, ma poco ha importato, Hyung-ki Joo è riuscito a rafforzare il suo carattere e ad appassionarsi ancora di più alla musica. Appena ha conseguito il diploma è stato scelto da Yehudi Menuhin per esibirsi come solista in un suo concerto per festeggiare l’ottantesimo compleanno alla Barbican Hall di Londra.

Hyung-ki Joo, il suo difetto non lo frena

Hyung-ki Joo ha un difetto, ha le mani piccole e quindi trova difficile il repertorio pianistico da suonare, soprattutto quello di Rachmaninov che aveva le mani molto grandi. Comunque riesce a superare con maestria questo inconveniente e ogni volta di esibisce in musica da camera, concerti, recital e composizioni. Hyung-ki Joo ha dichiarato che nella vita ama fare molte cose e si ritiene una persona fortunata perché ha la fortuna di poterle fare. Una cosa è certa: la sua vita musicale non sarebbe completa senza la musica da camera. Richard Hyung – Ki Joo ha vinto il Gran Premio del Concorso Pianistico Internazionale Stravinsky. Si è esibito in tutto il mondo, anche davanti al Presidente della Casa Bianca. Billy Joel lo ha scelto per arrangiare e registrare i brani per pianoforte classico di Joel per l’ album “Fantasie e delusioni “.

