I 4 del Texas, diretto da Robert Aldrich

Martedì 10 dicembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, la commedia western del 1963 dal titolo I 4 del Texas. Il film è diretto dal regista Robert Aldrich, film maker di numerosi progetti di vario genere, dai western con Vera Cruz, alle commedie con Scusi, dov’è il West?, fino alle pellicole di genere noir con Un bacio e una pistola.

Le musiche hanno invece la firma del compositore e direttore d’orchestra Nelson Riddle, vincitore del Premio Oscar per la colonna sonora de Il Grande Gatsby.

Il protagonista è interpretato dal grande attore e cantante Frank Sinatra, che aveva esordito sul grande schermo in Reveille with Beverly (1943) per poi proseguire la sua carriera come attore per oltre 40 anni fino alla sua ultima apparizione in La corsa più pazza d’America n. 2 (1984).

Al suo fianco l’attore e comico di origini italiane Dean Martin, grande amico di Sinatra con cui formò il cosiddetto “Rat Pack” ovvero un gruppo di uomini di spettacolo (composto oltre che da Martin e Sinatra anche da Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joey Bishop) che collaborò a diversi progetti cinematografici, tra cui Colpo grosso (1960), Tre contro tutti (1962) e I 4 di Chicago (1964). Nel cast anche le splendide Anita Ekberg, attrice diventata famosa grazie al personaggio di Sylvia ne La vita è bella, e Ursula Andress, prima Bond Girl della storia cinematografica.

La trama del film I 4 del Texas: un bottino da spartire

I 4 del Texas è ambientato nel selvaggio West intorno alla metà del XIX secolo. Qui una diligenza sta trasportando un importante carico di denaro destinato all’istituto bancario della città di Galveston. Durante il viaggio, il mezzo viene attaccato da una banda di criminali capitanati dal terribile Matson. In realtà quest’ultimo agisce per conto di un uomo d’affari, Burden, che dietro la sua facciata di uomo rispettabile nasconde un’intensa attività come bandito.

L’attacco, però, non ha l’esito sperato, infatti i soldati posti a difesa della diligenza riescono a contrastare i malviventi, che vengono in gran parte sterminati, salvo due unici superstiti: Joe e Zack. I due riescono per puro caso ad entrare in possesso di una parte del denaro, e iniziano a cercare di imbrogliarsi l’uno con l’altro per evitare di dover dividere il malloppo.

Ad averla vinta è Joe, che raggiunta la città decide di darsi alla pazza gioia, sperperando il denaro e mettendone una parte custodita in banca. Le sorti di questo denaro, però, non sono ancora stabilite, infatti 4 diversi personaggi tenteranno con tutte le loro forze di entrarne in possesso.