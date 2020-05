“I baby influencer sono a rischio”/ Gli psicologi “Confondono vita reale e virtuale”

Pubblicità

Gli psicologi lanciano l’allarme in merito ai bambini star ragazzini/e giovanissimi che popolano i social, a cominciare da Tik Tok, e che riescono ad acquisire nel giro di breve tempo una certa fama e popolarità. Come riportato dal sito Insider, c’è il forte rischio che si crei una dipendenza dalle visite realizzate con i propri video, nonché dal numero di “mi piace” ottenuti, e ovviamente dai follower. Tutta una serie di pericoli sociali, affrontati dalla psicologa Pamela Rutledge, che si sofferma in particolare su quella fase della vita che viene prima dei 25 anni: “La capacità di valutare il rischio – dice, come riporta IlGiornale.it – la capacità di formulare alcuni giudizi cognitivi per pianificare in anticipo, sono abilità cognitive che si sviluppano in quel periodo di tempo”. Secondo la stessa, essere popolari fin da giovanissimi rischia di far confondere la vita virtuale con quella realtà, due mondi completamente diversi. Viene quindi fatto il paragone con le numerose giovani star di Hollywood che non hanno retto il peso del successo, finendo in un tunnel di droga, alcol, ma anche problemi famigliari e malattie mentali.

Pubblicità

BAMBINI STAR, IL RISCHIO QUANDO LA FAMA FINISCE: IMPORTANTE IL DIALOGO CON I GENITORI

“Gli algoritmi che sono praticamente alla base di ogni servizio di social media – ha specificato sempre su Insider lo psicologo Ciarán Mc Mahon – ci costringono oggi a competere per la visibilità. In quanto tali, questi adolescenti possono ora sentirsi legati in modo straordinario – competere l’uno contro l’altro e contro gli algoritmi di newsfeed per mantenere la visibilità, una competizione in cui solo i servizi di social media hanno successo”. Sono migliaia i giovani che hanno raggiunto una certa popolarità sui social, ma che in un futuro non riusciranno a mantenere questi standard di visibilità, e di conseguenza, sono migliaia gli adolescenti a rischio. C’è però una soluzione a tutto questo secondo gli esperti, usare la propria fama in favore di una causa utile, benefica. Sono infatti moltissimi gli influencer che hanno ben pensato di sfruttare la notorietà per aiutare il prossimo, e questo funge da splendido esempio. Gli psicologi sottolineano infine quanto sia importante il dialogo fra genitori e figli, e in caso di situazioni di disagio, di un intervento esterno di un terapista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA