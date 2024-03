I brillanti, Pechino express 2024/ Nancy Brilli e Iorio avanzano tra improvvisazione e prime tensioni

I Brillanti di Pechino Express 2024, proseguono il loro viaggio nel talent di Sky. Nancy Brilli e Pierluigi Iorio dimostrano di essere sul pezzo, anche se fino a questo momento la fortuna gli ha dato una bella mano. In particolare nella seconda tappa dello show, la coppia è riuscita a progredire nel momento clou grazie ad un passaggio inaspettato. Si sono scatenate anche delle tensioni con il duo di Italiaargentina, proprio per aver soffiato loro l’autista.

“Loro stavano chiedendo un passaggio, come noi. Ad un certo punto spunta una macchina rossa che ci dice di no, poi dopo dieci metri… entriamo e ci ha detto di sì”, spiegano in coro Nancy Brilli e Pierluigi Iorio. La coppia dei Brillanti avanza a discapito di Italiaargentina, che resta senza passaggio. “Ci eravamo prima noi, noi non lo avremmo mai fatto”, tuonano le due ragazze. I Brillanti, dal canto loro, non si fanno problemi e vanno dritti verso l’obiettivo.

Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, i Brillanti si preparano per la terza tappa di Pechino express 2024

Chiaro che la fortuna non potrà assistere per sempre i Brillanti. Già a partire da questa terza tappa, la coppia formata da Nancy Brilli e Pierluigi Iorio dovrà provare a camminare con le proprie gambe. Analizzando in maniera critica il loro percorso nella seconda tappa, possiamo affermare che sono stati più fortunati che brillanti. Hanno perso tempo inutilmente, spesso poi è mancata la giusta garra per superare gli ostacoli.

Alcuni utenti, addirittura, li hanno visti svogliati, ma questa probabilmente è solo una sensazione errata. Vedremo dunque se Nancy Brilli e Pierluigi Iorio troveranno il giusto equilibrio nella terza tappa di Pechino Express 2024, dove nei momenti che contano dovranno dimostrare di essere all’altezza. Ci riusciranno?

