Nancy Brilli è fidanzata? Confessione choc/ “Incontro molti signori disponibili ma sono tutti sposati”

Nancy Brilli e la vita sentimentale dopo i 60 anni: le sue parole

Nancy Brilli, ospite a Bella Ma’ in onore dei suoi 60 anni compiuti, ha rivelato come sta procedendo la sua vita sentimentale: “I sentimenti mi interessano molto, sono molto amata mi vogliono tutti bene, mia figlia mi adora. Non sto incontrando gente libera, incontro molti signori disponibili a una storia ma sono tuti sposati“.

L’attrice con la sua solita ironia ha poi lanciato un appello: “Facciamo i casting? No, facciamo proprio un’asta!“. Dal punto di vista televisivo, come ha confermato a Pierluigi Diaco, è al momento ferma dopo l’esperienza a Pechino Express: “Ricevo delle offerte ma rifiuto. Perchè? Forse sono pigra” afferma ironicamente Brilli.

Nancy Brilli, intervistata al Corriere della sera, svelava il motivo per cui ha deciso di partecipare a Pechino Express in coppia con Pierluigi Iorio. La nuova edizione del programma nuova edizione ha fatto il suo esordio il 7 marzo 2024 alle 21.15 su Sky Uno e Now: “Ho accettato perché mi annoiavo e mi sono ricordata così di essere coraggiosa e fortunata” ha ammesso l’attrice che subito ha aggiunto: “Non conoscevo il programma, non l’avevo mai guardato. ” E ancora: “Quando me lo hanno chiesto nuovamente ero in un momento in cui mi annoiavo: mi erano saltati due lavori, uno di seguito all’altro, ero vagamente incavolata. Così ho scelto di partecipare: ho chiamato Pierluigi, insieme avevamo già fatto tanti viaggi. Ho deciso di mostrarmi senza nessun orpello e nell’estrema fatica… ma anche nel divertimento, perché mi sono divertita come una pazza.”

Durante la conferenza stampa di inizio programma, Brilli ha dichiarato: “Non pensavo fosse così stancante e faticoso, ne siamo usciti vivi e questo è stato un passo avanti. Non mi aspettato me stessa, quando fosse sfidante con se stessi questo gioco. Scegliere il compagno di viaggio è stato importantissimo, una persona su cui appoggiarmi. Tutto quello che c’è intorno è fantastico, un’organizzazione che è una macchina da guerra. Però è stato bellissimo, divertentissimo, mi sono divertita come una pazza, non ho mai pensato di poter essere in grado di fare quello che ho fatto. Non so come sia stato possibile. E sono curiosissima di vederlo“.











