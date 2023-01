I Camaleonti, chi sono/ I successi “Applausi” ed “Eternità”. La formazione attuale

I Camaleonti, la storia del gruppo

I Camaleonti, celebre gruppo italiano nato negli anni ’60, saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 30 gennaio, di Oggi è un altro giorno. Provenienti da gruppi attivi nell’area milanese (Beatniks, Demoniaci, Marines, Augusto Righetti e Le Ombre, Trappers) Antonio “Tonino” Cripezzi, Livio Macchia, Riki Maiocchi, Gerry Manzoli e Paolo De Ceglie costituiscono i Camaleonti nel 1965: il nome allude all’ecletticità delle loro influenze musicali.

Durante un’esibizione nel locale “Santa Tecla” vengono notati da Miki Del Prete, autore e produttore discografico, che li mette sotto contratto: per l’etichetta Kansas, fra il 1965 e il 1967, incidono dodici singoli e due 33 giri. Fra le loro canzoni numerose sono le cover di successi internazionali, come: “Sha la la la”, “Ti dai troppe arie” e “I capelloni”. Nel 1966 partecipano al Cantagiro.

I Camaleonti, la formazione attuale

Nel 1966 Riki Maiocchi lascia il gruppo e viene sostituito da Mario Lavezzi. Il 1968 è un po’ l’anno d’oro de I Camaleonti: “Applausi” al primo posto per 12 settimane e con oltre 900.000 copie vendute. Il picco della popolarità arriva negli anni ‘70 anche grazie a “Mamma mia”, testo scritto da Mogol e Lucio Battisti, seguita da “Viso d’angelo”. Con “Eternità” partecipano al Festival di Sanremo nel 1970 con Ornella Vanoni e classificatasi al 4° posto. Tra gli altri grandi successi non possiamo non citare “Perché ti amo”, Disco d’oro per l’estate 1973, “Amicizia e amore” presentata a Canzonissima, ma anche “Come sei bella” e “Cuore di vetro”. Nel 1979 partecipano nuovamente a Sanremo con il brano “Quell’attimo in più”, che si classifica terzo. Dopo numerosi cambi di formazione, oggi I Camaleonti sono formati da: Livio Macchia, Valerio Veronesem Massimo Brunetti e Massimo di Rocco. Della formazione originaria è rimasto solo Livio Macchia.

