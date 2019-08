I CIRCUITI DELL’AMORE/ Su Canale 5 il film con Shenae Grimes-Beech (21 agosto)

Oggi pomeriggio, a partire dalle 16:30, Canale 5 trasmette il film romantico, del 2017, I circuiti dell’amore, diretto da David Weaver (Fury, Operation Christmas, Century hotel) e interpretato da Tyler Hynes (Flip that romance, My boyfriend’s back – Wedding march 5, Little men), Shenae Grimes (Scream 4, Se mi guardi mi sciolgo, Una stella per il ballo, la serie tv Degrassi – The next generation), Lochlyn Munro (Scary movie, Freddy vs. Jason, la serie tv Streghe) ed Emily Tennant (4 amiche e un paio di jeans, Juno, USS Indianapolis).

I CIRCUITI DELL’AMORE, LA TRAMA DEL FILM

Matti Dupree è una giovane ingegnere che deve tornare nella sua cittadina natale per il matrimonio della sorella. La donna è stata a lungo fidanzata con un uomo snob e dai gusti molto difficili, con cui ha rotto da poco. Matti deve fare i conti anche con una delusione lavorativa, visto che la promozione che attende da tempo e che è convinta di meritare è invece stata concessa a un altro collega. Matti è stata chiamata a fare da testimone e dovrà dare una mano per i preparativi, per cui non può rifiutare l’invito. Tornare in seno alla sua famiglia d’origine può costituire il diversivo di cui sente proprio il bisogno. Il padre gestisce ancora una vecchia officina meccanica, ormai sull’orlo del fallimento, che Matti si propone di aiutare a rimettere in sesto. Lì incontra un suo vecchio ragazzo, Jake Henderson (Tyler Hynes), anche lui appassionato di auto. I due saranno costretti a passare molto tempo insieme, sia nell’officina, sia perché anche lui sarà testimone alle nozze. Fra discussioni sull’automobilismo e la meccanica e i preparativi del matrimonio, fra i due si riaccenderà la vecchia fiamma. Cosa sceglierà di fare Matti? Ritornare a una vita di successi lavorativi, ma con un fidanzato inadeguato, oppure restare con Jake in un mondo più rustico ma sincero?

