I Coma_Cose si sposano: proposta di matrimonio a Sanremo 2023/ “Lui con l’anello…”

I Coma-Cose: dalla crisi al matrimonio

I Coma_Cose sono tornati al Festival di Sanremo 2023 dopo aver superato un’importante crisi di coppia. Durante la prima esibizione sul palco del Teatro Ariston con il brano “L’addio”, si sono emozionati e hanno emozionato il pubblico che ha particolarmente apprezzato la canzone e l’interpretazione. “Siamo una coppia, questa canzone – L’addio – racconta non di una crisi, ma di un momento di crisi superato, e ha avuto una gestazione abbastanza lunga perché è stato un momento anche difficile da raccontare“, hanno spiegato alla vigilia di Sanremo alla Repubblica.

Sul palco dell’Ariston hanno dimostrato di aver ampiamente superato il momento di crisi e di aver ritrovato la complicità di coppia al punto che, ora, sarebbero pronti a coronare il loro amore con il matrimonio.

La proposta di matrimonio dei Coma_Cose

Come fanno sapere alcuni portali come Optimagazine e Newsby, nel corso della conferenza stampa del Festival di Sanremo 2023, Fausto Lama e California, coppia nella vita e nel lavoro, hanno annunciato il matrimonio. A lanciare l’idea sarebbe stata lei mentre Fausto sarebbe poi arrivato con l’anello. Nessuna data, per il momento anche se il matrimonio sarebbe tra i progetti concreti dei due cantanti.

“Dobbiamo un po’ capire con gli impegni lavorativi ma decidiamo dopo Sanremo. Comunque ve lo faremo sapere, credo”, le parole dette in conferenza stampa dalla coppia.

I COMA COSE SI SPOSANOOOOO <3 (anello al dito di Francesca come prova) #comacose #sanremo2023 — silvia gianatti (@silviagianatti) February 9, 2023

