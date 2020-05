I Ditelo voi, su Rai 2 con Gomorroide/ Chi sono Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante?

Pubblicità

I Ditelo Voi tornano in onda su Rai 2 con il film Gomorroide, proprio per questo è interessante andare a scoprire qualcosa di più su di loro. Il trio comico si è formato nel 1995 ed è stato formato da Francesco De Fraia noto come “O’Capucchone”; Domenico Manfredi “Mimmo” e Raffaele Ferrante “Lello”. All’inizio il gruppo era composto da quattro elementi, con il quarto che accompagnava con la chitarra e aveva anche un altro nome “I Ditelo Voi quartet”. E il nome? È nato un po’ per caso da una disputa su chi era che doveva deciderlo. Ogni componente voleva che fosse l’altro a sceglierlo, per arrivare dunque a lasciarlo al pubblico stesso. In Gomorroide ovviamente vedono l’apice della loro carriera, anche se in passato hanno fatto davvero molto altro diventando famosissimi in televisione.

I Ditelo voi, chi sono? La loro carriera

La carriera de I Ditelo voi iniziano a lavorare insieme nella stagione televisiva 1997/98 su TeleGaribaldi tv privata della Campania. Nel 1999 arriva poi il successo con Avanzi Popolo su TeleNapoli interpretando tra le altre la finta soap opera Orip Orap. Il 1999 è l’anno anche del debutto nel cabaret romano alla Chanson, approdando così anche nelle televisioni regionali del Lazio. L’anno della svolta nazionale è il 2002 con Gianni Morandi che li invita nella sua trasmissione Uno di noi, mentre due anni più tardi li vediamo anche a Super Ciro. Negli anni hanno lavorato per diverse trasmissioni comiche come Made in Sud su Rai 2, Colorado su Italia 1, Tribbù su Rai 2 e Colorado Cafè su Italia 1. Al cinema hanno lavorato anche in Un boss in salotto.



