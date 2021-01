“I fidanzati”: Dora e Luca, Bake Off Italia dolci sotto un tetto/ Cucina napoletana per vincere la finale?

Sicuramente “I fidanzati”, Dora e Luca, non sono tra i favoriti per la finale di Bake Off Italia dolci sotto un tetto. Nonostante questo non sono passati inosservati. Bellissimi e in grande forno hanno portato la cultura della cucina napoletana sotto al tendone. Luca ha specificato addirittura: “Potrei friggere anche una scarpa”. Il fritto è stato il loro grande cavallo di battaglia, ma anche un’arma a doppio taglio. Questo perché ci siamo trovati di fronte a preparazioni a volte grossolane e un po’ pesanti. Nonostante questo se sono arrivati all’ultimo atto del programma un motivo ci sarà e stasera si giocheranno le loro carte migliori.

“I fidanzati”: Dora e Luca, Bake Off Italia dolci sotto un tetto. Il loro punto forte

Sembra strano ma il punto forte de I Fidanzati, Dora e Luca, a Bake Off Italia dolci sotto un tetto è stata la parlantina. I due infatti si sono dilettati nell’intrattenere il tendone con battute e una simpatia spontanea e mai con un secondo fine. Difficile pensare che possano trovare il successo per questo, ma anche il modo di presentare i loro piatti è stato piuttosto interessante con il pubblico da casa che ha speso solo parole buone per loro. Sarà interessante capire dove arriveranno alla fine.



