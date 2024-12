Chi sono i finalisti di Bake Off Italia 2024? Ecco gli spoiler su chi ce l’ha fatta

Chi sono i finalisti di Bake Off Italia 2024 – Dolci in forno? Cresce l’attesa per il gran finale del cooking show più dolce del piccolo schermo che, durante la puntata di venerdì 6 dicembre 2024, decreterà tra un gruppo di pasticceri amatoriali chi merita il titolo di migliore pasticciere italiano. A giudicare i dolci dei concorrenti una giuria di primissimo livello composta dai maestri pasticcieri Ernst Knam, Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Iginio Massari. Cinque i concorrenti che hanno conquistato un posto in semifinale a Bake Off Italia 2024: si tratta di Giulia Pilloni, Liza Merkuryeva, Domenica Titolo, Claudio Iacone e Federica Polimeni. Chi di loro andrà in finale?

Bake off Italia 2024, 13a puntata/ Diretta: Federica grembiule blu, nessun eliminato. Tutti in semifinale!

Essendo la semifinale già disponibile per tutti gli abbonati a Discovery+, possiamo già svelarvi quali sono i finalisti di questa edizione. La prima ad aver ottenuto il Golden Ticket, e dunque un posto da finalista, è stata Federica. Sin dall’inizio si è dimostrata la concorrente più creativa ed è proprio in questa prova della semifinale che ha conquistato i giudici.

Bake off Italia 2024, 12a puntata/ Diretta: Alfonso eliminato, Giulia grembiule blu per la terza volta

Finalisti di Bake Off Italia 2024 – Dolci in forno: Domenica…

Non solo Federica Polimeni tra i finalisti Bake Off Italia 2024 – Dolci in forno. Anche Giulia Pilloni ha conquistato un Golden Ticket grazie al primo posto ottenuto nella prova tecnica della semifinale. La 32 enne ha dimostrato di avere grandi capacità dietro ai fornelli e di saper realizzare creazioni dolci degne di note. L’arredatrice di interni, infatti, è pronta a tutto per vincere il programma visto che ambisce a trasformare la sua passione in un’attività lavorativa con tanto di pasticceria a suo nome.

Bake Off Italia 2024, 11a puntata/ Diretta: Helen eliminata, Liza conquista il grembiule blu

A sorpresa, il terzo posto nella finale di Bake Off Italia 2024 è stato conquistato da Liza, la concorrente di origine russa, il cui percorso è stato ricco di ostacoli e alti e bassi, soprattutto emotivi. Ultimo posto nella finale di Bake Off è di Claudio Iacone, il 28 enne chimico di Porto Potenza Picena, in provincia di Macerata che si è fatto notare durante le varie prove del programma e che potrebbe a sorpresa spuntarla portandosi a casa il titolo di miglior pasticcere! Non ce l’ha fatta a superare la semifinale Domenica.