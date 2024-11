I Flintstones, diretto da Brian Levant

Sabato 16 novembre, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:30, andrà in onda il film del 1994 I Flintstones, adattamento cinematografico in live action della celebre serie animata prodotta da Hanna-Barbera. La pellicola è direttta da Brian Levant, reduce dal successo del film Beethoven (1992), con protagonista il celebre cane San Bernardo, ed è prodotta dal grande Steven Spielberg che firma i bellissimi dinosauri e gli effetti speciali.

Tommaso Marini, chi è? "Fidanzata? Dico che..."/ La 'pecora nera' degli sportivi: "Ho avuto momenti tristi"

I Flintstones porta sul grande schermo la vita dell’irresistibile Fred Flintstone, interpretato da John Goodman, e della sua famiglia nella cittadina di Bedrock. Accanto a Goodman recitano Elizabeth Perkins nei panni di Wilma, Rick Moranis come Barney Rubble, e Rosie O’Donnell nel ruolo della sua compagna Betty. La colonna sonora, composta da David Newman, conosciuto per colonne sonore iconiche in Anastasia e Galaxy Quest e che òavorerà nuovamente con Levant in Scooby-Doo! Il mistero ha inizio e Scooby-Doo! – La maledizione del mostro del lago. La scenografia è curata da Bill Sandell e i costumi di Rosanna Norton riescono a trasporre efficacemente il mondo preistorico della serie, con dettagli ben curati che rendono l’atmosfera credibile e nostalgica per gli spettatori più affezionati.

Federica Pellegrini, chi è?/ Dal nuoto alla tv, la storia d'amore con il suo ex allenatore Matteo Giunta

La trama del film I Flintstones: una promozione che nasconde una trappola

Ne I Flintstones, Rocco Detritis, il direttore della cava in cui lavorano i due amici Fred e Barney, sta escogitando un piano per frodare la sua stessa azienda e far ricadere la colpa su un dipendente che userà come capro espiatorio.

Nel frattempo, Wilma segnala a Fred che sono spariti molti soldi dal conto e questo le spiega che li ha prestati al suo amico Barney e a Betty per consentir loro di adottare un bambino. In segno di ringraziamento Barney scambierà il test fatto da Detritis per individuare il nuovo dirigente (da frodare, ma Barney non lo sa) per aiutare Fred, il quale diventerà dirigente e vice-direttore.

Anna Lou Castoldi/ Dalle accuse di vandalismo agli insulti choc degli hater: "Dissero che dovevano abortirmi"

Putroppo la sua prima mansione consiste nel licenziare l’operaio che ha fatto il test peggiore e sarà proprio Barney. Tutto precipita, in quanto la famiglia di Barney è costretta a vendere la casa e a trasferirsi a casa Flintstone e i rapporti degenerano per la differenza di tenore di vita delle due famiglie. In seguito, tutti i dipendenti verranno licenziati e, a quel punto, Barney confesserà la storia del test a Fred, il quale litigaherà anche con Wilma fino alla separazione.

Il piano di Detritis arriva al culmine quando rapisce i bambini dei Flintstones e l’azienda fallisce, gettando tutte le colpe su Fred. Tuttavia, la segretaria del malfattore si ravvede e aiuta i due poveri amici a incastrarlo. A quel punto l’azienda propone a Fred il posto di direttore, questa volta con merito, ma l’antenato rifiuta per tornare a svolgere il suo lavoro di operaio al fianco dell’amico Barney.

.