I Friedkin vendono la Roma?/ Cosa cambia dopo l’acquisto dell’Everton? Un fondo arabo… (28 giugno 2024)

I FRIEDKIN VENDONO LA ROMA, COSA STA SUCCEDENDO NEL CLUB GIALLOROSSO?

Situazione delicatissima in casa Roma con il calciomercato che sta entrando nel vivo ma ancora troppi punti interrogativi sulla società giallorossa che ha rinnovato Daniele De Rossi ma è in una situazione di continui tagli al personale che si uniscono al ritardo sulla costruzione dello stadio di proprietà. Come se non bastasse, negli ultimi giorni i Friedkin sono ad un passo dall’acquisizione dell’Everton e ciò potrebbe rimescolare le carte delle priorità della proprietà americana che, secondo Adnkronos, starebbe addirittura pensando ad una cessione del club giallorosso. Le voci degli ultimi giorni sembrano confermare quest’ipotesi con un fondo arabo che sarebbe interessato alla situazione Roma con la volontà di subentrare ai Friedkin in caso di cessione e costruire un progetto intorno ai giallorossi. La posizione ufficiale, almeno fino ad ora, dei Friedkin rimane quella di avere un progetto ambizioso a Roma che getti le basi per un futuro da grande club ai vertici del calcio italiano ed internazionale.

I FRIEDKIN VENDONO LA ROMA, TAGLI AL PERSONALE ED UNO STADIO CHE ANCORA NON ESISTE

Lina Souloukou, attraverso un comunicato, ha sottolineato come la volontà dei Friedkin sia quella di costruire un progetto a lungo termine con la Roma anche se stanno diventando troppi gli indizi a suggerire ad una clamorosa cessione. Come già scritto in precedenza, in casa Roma si stanno creando diverse situazioni ambigue con i giallorossi che stanno effettuando importanti tagli al personale e potrebbero vedere anche cambi ai vertici della società con diverse figure di spicco con il contratto in bilico e pronte a lasciare Roma. Tolto il comunicato fatto diramare da Souloukou, la posizione della famiglia Friedkin sembra essere quella del silenzio che sta creando grande incertezza ed instabilità intorno ad un ambiente che avrebbe bisogno di una linea ben stabilita e che consegni una direzione da seguire alla società e ai tifosi che mai hanno fatto mancare il loro sostegno durante la stagione.











