Rinnovo Daniele De Rossi/ Ufficiale il prolungamento fino al 2027 (26 giugno 2024)

RINNOVO DANIELE DE ROSSI, UFFICIALE IL PROLUNGAMENTO FINO AL 2027

Ufficiale il rinnovo Daniele De Rossi con l’allenatore romano che prolunga il suo contratto per altri tre anni e rimarrà sulla panchina della Roma almeno fino al 2027 continuando il lavoro inziato lo scorso 16 gennaio dopo l’esonero di Jose Mourinho. De Rossi continuerà il suo lavoro con la Roma dopo una seconda parte di stagione che ha convinto la società a prolungargli il contratto anche se, almeno inizialmente, il classe 1983 doveva essere un semplice traghettatore preso per provare a limitare i danni dopo la gestione Mourinho. L’attaccamento dimostrato da De Rossi e gli ottimi risultati dalla sua parte hanno reso inevitabile la scelta del rinnovo del contratto con i tifosi che sono entusiasti del percorso fatto dall’ex centrocampista all’interno della Roma. Contando gli anni passati da calciatore, Daniele De Rossi continuerà a vivere nella prima squadra della Roma dopo aver giocato per ben 18 stagioni che potrebbero diventare 22 se verranno rispettati i termini contrattuali fino alla scadenza di questo rinnovo.

RINNOVO DANIELE DE ROSSI, ADESSO SERVE UN CALCIOMERCATO ALL’ALTEZZA

Con il rinnovo Daniele De Rossi la Roma ha trovato finalmente un po’ di continuità in un progetto che sembrava essere molto ambizioso ma che si è troppo spesso ancorato in difficoltà troppo grandi per i giallorossi. La continuità che porta De Rossi non può che far bene al progetto Roma che adesso si dovrà concentrare sul calciomercato per costruire una squadra competitiva nonostante i diversi aggiustamenti che Ghisolfi dovrà porta ad una rosa giallorossa che perderà Lukaku dopo il prestito dal Chelsea e si troverà con diversi ruoli scoperti da chiudere nel minor tempo possibile. Solo in futuro scopriremo il reale valore della coppia De Rossi Roma che ha fatto bene nella scorsa stagione anche se ha lasciato qualche dubbio nelle ultime uscite dove i giallorossi non sembravano essere ben messi in campo e hanno sofferto in modo esagerato le pressioni del finale di stagione.











