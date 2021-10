I Gemelli di Guidonia, i ‘figli’ di Fiorello sono sposati?/ Dubbi sulle mogli ma…

I Gemelli di Guidonia sono sposati?

La domanda su I Gemelli di Guidonia impazza sul web ora che Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti, sta entrando nel vivo. Ebbene la risposta a questa domanda resta contraddittoria, ricca di misteri e presunti indizi che fanno propendere in varie direzioni. Ciò che appare certo è che il trio sia molto attento alla vita privata e che ci sia una netta distinzione con quella pubblica.

Sembrerebbe quasi un “patto” quello firmato dai tre componenti del trio, Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, che mantengono assoluta segretezza su eventuali mogli e amori. Sul web c’è chi ipotizza diversi scenari sulla vita sentimentale dei concorrenti, ma anche chi resta spiazzato dal muro e dall’alone di mistero sull’argomento. In rete, infatti, sono pochissime le informazioni sulla vita di Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, dunque occorrerà aspettare che siano i tre cantanti a sbottonarsi.

I Gemelli di Guidonia sono tre fratelli che in queste settimane abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare su Raiuno a Tale e Quale Show. Il pubblico si è affezionato al trio, interessandosi ai risvolti della loro vita privata, di cui però sappiamo davvero pochissimo. Oltre a non sapere se siano sposati, non è chiaro nemmeno se abbiano figli. Ciò che è ormai abbastanza noto è che i Gemelli non sono nuovi al mondo dello spettacolo e della musica.

Sbirciando nel loro curriculum, infatti, possiamo notare come siano stati in grado di raggiungere traguardi importanti, collaborando a stretto contatto con artisti del calibro di Claudio Baglioni, Maurizio Battista, Max Pezzali, Giuliano Sangiorgi, Enrico Montesano, Enzo salvi e Biagio Antonacci. Ora vogliono affermarsi a Tale e Quale Show 2021.

