I GEMELLI DI GAUDONIA: “FAMOSI GRAZIE A FIORELLO”/ “Tale e Quale? Genitori commossi”

I Gemelli di Gaudonia hanno dato il meglio di sé nella prima puntata di Tale e Quale Show, vincendo con l’imitazione di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro in “Mille”. Ospiti di Oggi è un altro giorno, hanno ammesso che non è stato semplice preparare l’interpretazione: “Ci abbiamo lavorato per una settimana, abbiamo ricevuto tanti complimenti”.

I tre fratelli hanno rivelato che Orietta Berti non ha ancora commentato la loro imitazione, ma che Fedez ha pubblicato una storia di Instagram in cui insieme al figlio Leone osservavano proprio il clone del cantante. E sulle origini della loro fama: “I nostri genitori sono sempre stati discreti, senza esaltarci né buttarci giù. Hanno creduto al fatto che la nostra passione potesse diventare un lavoro. Erano molto commossi dopo l’esibizione”. Molto, tuttavia, si deve a Fiorello, che gli diede spazio nella sua Edicola. “Abbiamo visto che dava spazio ad artisti che passavano di lì e quindi abbiamo deciso di andare. Abbiamo detto “mal che vada ci facciamo un selfie e andiamo via”, ma in realtà ci prese molto a simpatia. Ancora ci chiamavamo Effervescenti naturali, ma lui ci ha ribattezzati i Gemelli di Gaudonia. Sappiamo che ci segue ed è molto contento”. (Aggiornamento di Chiara Ferrara)

I Gemelli di Gaudonia concorrenti a Tale e Quale Show

Dopo il successo della prima puntata di Tale e Quale Show, i Gemelli di Guidonia saranno ospiti di Serena Bortone nella prima puntata di questa settimana di “Oggi è un altro giorno”. Venerdì sera su Rai 1, nei panni di Achille Lauro Fedez e Orietta Berti, hanno stupito tutti per la loro bravura e somiglianza ai personaggi che dovevano imitare sulle note del tormentone “Mille”: “Noi ancora non ci siamo ripresi… grazie”, hanno scritto su Instagram, 24 ore dopo la vittoria. Sui social hanno riscosso un grandissimo successo: “I gemelli di Guidonia che battono anche le fanbase dei social. Questa sì che è una bella notizia”, ha commentato un utente su Twitter. Anche Fedez ha visto la puntata di Tale e Quale show in compagnia della moglie Chiara Ferragni: “Comunque grazie per non avermi fatto i capelli bianchi. Io lo so che in fondo la Rai mi vuole bene. *molto in fondo (scherzo eh)”, ha scritto su Instagram facendo riferimento ai fatti del Concertone del Primo Maggio.

Chi sono i Gemelli di Guidonia? La carriera

I Gemelli di Guidonia, già noti con il nome Effervescenti Naturali, sono tre fratelli: Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. Da sempre appassionati di canto e musica, nel 1999 vincono il “Tiburfestival”. Da tempo hanno iniziato una collaborazione con la Rai, iniziando a lavorare nelle trasmissioni del palinsesto notturno: “Trasgressioni”, “Eros”, “Buone Notizie”, “Emozioni”. Hanno partecipato alla trasmissione “I raccomandati” e nel 2013 sono approdati all’Edicola Fiore di Rosario Fiorello, che crea il nuovo nome “Gemelli di Guidonia” per i tre fratelli Acciarino. Al fianco di Fiorello si mettono in mostra con medley a tema e esilaranti gag musicali. Nel 2015 entrano nel cast dell’ultimo tour teatrale dello showman dal titolo “L’ora del Rosario”. Nel 2018 sono nuovamente al fianco di Fiorello nella trasmissione radiofonica “Il Rosario della sera”. Da luglio 2020 sono su Rai Radio 2 con il programma “Tre per 2 “, in onda il sabato e la domenica.



