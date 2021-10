I Gemelli di Guidonia saranno i New Trolls a Tale e quale Show/ Largo agli anni ’60

La scorsa settimana, nella puntata di venerdì 8 ottobre di Tale e Quale Show, i Gemelli di Guidonia hanno interpretato i Ricchi e Poveri con la canzone Sarà perché ti amo. Ai giudici è piaciuta molto l’esibizione e si sono divertiti; Franco è stato quello più somigliante esteticamente, grazie al trucco che aveva. Sulla parte vocale hanno ricevuto commenti positivi.

Milena Vukotic/ "Rapporto bellissimo con Paolo Villaggio. Sembrava burbero, ma..."

Nella scorsa puntata sono arrivati al primo posto nella classifica e per loro è stata una degna presentazione di Sanremo, presentando il maestro dell’orchestra. Anche per questo gruppo c’è stata una standing ovation da parte del pubblico, il quale ha gradito molto la capacità dei gemelli di divertirsi sul palcoscenico.

Myrta Merlino, lite in tv con studente no pass/ “Dici delle idiozie, vai a lavorare”

I Gemelli di Guidonia saranno i New Trolls

Loretta Goggi ha detto che sono simpatici, bravi e che le voci sono uguali e ha fatto i complimenti. Angelo ha una voce compressa e l’imitatore è stato molto bravo a copiarla. L’imitatrice di Asia Argento ha detto che si tratta di una canzone che le piace tanto. Il sincero Malgioglio ha detto che vuole portarli al compleanno della nipote, come regalo. I Gemelli di Guidonia sono arrivati all’ottavo posto in classifica, insieme a Simone Montedoro, che ha imitato Peppino Di Capri e pure in questo caso c’è stato un ex aequo, entrambi hanno ottenuto 42 punti. Nella prossima puntata di Tale e Quale Show, che sarà venerdì 15 ottobre, i Gemelli di Guidonia imiteranno la band-trio italiana i New Trolls.

LEGGI ANCHE:

Diamante Pedersoli, figlia Bud Spencer/ "Mio padre era uno spirito libero"

© RIPRODUZIONE RISERVATA