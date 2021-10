I Gemelli di Guidonia/ Tutto tace sulla loro vita privata, forse perché…

I Gemelli di Guidonia si stanno ritagliando uno spazio importante a Tale e Quale Show, facendosi apprezzare da una fascia sempre più ampia di pubblico. Le loro qualità sono comunque già ben note al mondo della televisione e dello spettacolo. Basta sbirciare il loro curriculum per notare diverse collaborazioni importanti, tra cui quella con la Rai per la trasmissione Quelli che il Calcio, a cui hanno partecipato prima di entrare a far parte del cast del tour teatrale di Fiorello L’ora del Rosario, girando non solo in Italia ma anche diverse mete europee.

I Gemelli di Guidonia/ “Impressionati dai Neri per caso, Fiorello? Padre artistico”

Tra le loro avventure più note spicca anche quella a Tu si que Vales, nel 2017, dove sono arrivato in semifinale ad un passo dalla vittoria del talent. Nel 2019 i Gemelli di Guidonia sono entrati nel cast di Viva RaiPlay, sempre di Fiorello per poi entrare a L’altro Festival, di Sanremo.

I Gemelli di Guidonia, timidi e riservati? Mistero sulla vita privata

I Gemelli di Guidonia sono sposati? Hanno dei figli? Sono interrogativi che si ripetono settimana dopo settimana ma che non hanno ancora delle risposte. Non è dato sapere nulla sulla vita privata del misterioso trio di fratelli in gara a tale e quale Show. Infatti sono pochissime le informazioni sul loro conto e sulla loro vita privata. Ma sappiamo innanzitutto che i tre cantanti si chiamano Pacifico, Gino, Eduardo Acciarino e che sono nati tutti e tre a Napoli.

I Gemelli di Guidonia saranno i New Trolls a Tale e quale Show/ Largo agli anni '60

Non abbiamo le date di nascita precisa ma Pacifico è il fratello più grande, ha 37 anni, mentre Gino ed Eduardo ne hanno rispettivamente 34 e 33. Appassionati alla musica fin da piccoli, iniziano a farsi le ossa nel settore a partire dal 1999 con il nome di Effervescenti Naturali. Solo in seguito hanno preso il nome di Gemelli di Guidonia su suggerimento di Rosario Fiorello.

LEGGI ANCHE:

I Gemelli di Guidonia, i 'figli' di Fiorello sono sposati?/ Dubbi sulle mogli ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA