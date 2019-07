I GOONIES/ Su Italia 1 il film con Sean Austin e Josh Brolin (oggi, 3 luglio)

Oggi, mercoledì 3 luglio, Italia 1 dedica tutta la giornata agli anni ’80, in occasione dell’uscita della terza stagione di “Stranger Things” domani su Netflix. Alle 19.25 va in onda il film cult “I Goonies”. La pellicola del 1985 è stata diretta da Richard Donner, regista noto per la saga di “Arma Lerale”. La sceneggiatura di Chris Columbus è stata ricavata dal soggetto di Steven Spielberg, che ha anche prodotto il film. Nel cast sono presenti Sean Austin e Josh Brolin nei panni dei fratelli Walsh, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerri Green e Martha Plimpton.

I Goonies, la trama del film

Prima di dover lasciare le loro case i “Goonies”, un gruppo di bambini che vive nel quartiere di Goon Docks ad Astoria che presto diventerà un campo da golf, si riuniscono per un fine settimana insieme. Il gruppo è formato da Mikey Walsh, Data, Mouth e Chunk. Rovistando nella soffitta dei Walsh, i bambini trovano un doblone del 1632 e una vecchia mappa che dovrebbe portare al tesoro del pirata Willy l’Orbo. I bambini immobilizzano Brandon, fratello maggiore di Mikey, e seguendo le indicazioni della mappa arrivano a un ristorante abbandonato sulla costa. Dopo poco Brandon, insieme ad Andy e Stef, raggiunge i bambini, che hanno scoperto che il ristorante è il nascondiglio della banda Fratelli, formata da Francis, Jake e la loro mamma. I Goonies trovano un tunnel sotterraneo nel seminterrato e lo seguono, ma Chunk viene catturato dai Fratelli e legato con il fratello deforme Sloth. I Fratelli riescono a farsi dire da Chunk dove sono andati i Goonies e iniziano a inseguirli. Intanto Chunk fa amicizia con Sloth, che riesce a liberarli. Dopo aver chiamato la polizia, Chunk e Sloth seguono i due gruppi. I Goonies riescono a superare una serie di trappole e arrivano nella grotta dove è ancorata la nave di Willy l’Orbo. La nave è piena di tesori e i ragazzini iniziano a riempirsi le tasche per raccogliere i soldi necessari a riscattare il quartiere. Ma vengono raggiunti dai Fratelli che li privano del loro bottino, in loro aiuto arrivano Chunk e Sloth. I bambini scappano mentre i Fratelli intenti a raccogliere il maggior numero di ricchezze innescano una trappola che fa esplodere la grotta. Una volta tornati all’aperto, i Goonies incontrano i loro genitori e la polizia, che arresta i criminali. Sulla spiaggia arrivano anche gli imprenditori che pretendono la firma del contratto per acquistare il quartiere, ma nella borsa di Mikey è rimasto un sacchetto di pietro preziose sufficiente a riscattare Goon Docks. Mentre i Goonies festeggiano, il galeone di Willy l’Orba naviga verso il mare aperto.

