I guaglioni, Gennaro Lillio e Luciano Punzo/ Basterà la bellezza? (Pechino Express)

Gennaro Lillio e Luciano Punzo sono I guaglioni, la coppia di sex symbol al maschile della nuova edizione di Pechino Express. Gennaro è diventato molto popolare durante la partecipazione al Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso, dove si è innamorato di Francesca De Andrè (la relazione tra i due non ha poi funzionato una volta usciti dalla casa). Gennaro è un personal trainer, ha 27 anni ed è originario di Napoli. Nel 2013 ha avuto un flirt con Lory Del Santo. Napoletano come Gennaro, Luciano Punzo ha 26 anni e di lavoro svolge la professione di modello e fotomodello. Tra le altre cose, tre anni fa ha conquistato la fascia di Mister Italia. Tra i due, il più famoso è sicuramente Gennaro Lillio, che di recente ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio. Nel corso della chiacchierata, Gennaro ha lanciato una frecciatina all’ex Francesca De Andrè che lo aveva definito superficiale. Il concorrente di Pechino Express si è detto d’accordo con Francesca, aggiungendo che se non fosse stato superficiale non sarebbe stato insieme a lei. Su Instagram, dove è seguito da quasi mezzo milione di follower, Gennaro Lillio ha di recente pubblicato uno scatto (clicca qui per guardarlo) di un primo piano in bianco e nero, dove ha detto di ispirarsi ad attori del calibro di Giuliano Gemma, Marlon Brando e Paul Newman. Non si hanno invece notizie recenti su Luciano Punzo, che non ha nemmeno profili social (né Instagram né Facebook).

I guaglioni, Gennaro Lillio e Luciano Punzo Pechino Express: le possibilità di vincere

Quante possibilità hanno Gennaro Lillio e Luciano Punzo di vincere Pechino Express? Sulla carta, insieme formano una coppia interessante, che dovrebbe avere nell’atletismo la dote migliore. In realtà, le fan di Gennaro e Luciano possono mettersi fin da ora l’anima in pace, dal momento che appare quasi impossibile una vittoria della coppia I guaglioni, dal momento che a metà novembre era già di rientro in Italia come svelato dallo stesso modello italiano in una Storia su Instagram. Con ogni probabilità, dunque, Gennaro e Luciano non arriveranno fino in fondo all’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca e in onda su Rai Due il prossimo 11 febbraio con la prima puntata.

Lo scatto cinematografico





© RIPRODUZIONE RISERVATA