I Jalisse al Festival di Sanremo 2024 nella serata finale?/ Ecco cos’ha in mente Fiorello: l’indiscrezione

Il Festival di Sanremo 2024 è ormai alle porte e, nella trepidante attesa dell’inizio, emerge un’indiscrezione bomba riguardante la serata conclusiva, quella della finale. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, infatti, Fiorello avrebbe in mente una pazza idea per portare sul palco dell’Ariston, nella serata di sabato 1o febbraio 2024, un duo che con la kermesse ha sempre avuto un rapporto turbolento: i Jalisse. Dopo la loro unica vittoria nel concorso nel 1997, con il brano Fiumi di parole, i due cantanti hanno inanellato ben 27 “no” consecutivi.

Per loro non c’è stata più alcuna occasione di ritornare in gara tra i Big ma questa volta, a non sbarrargli la strada ma a concedere loro una ghiotta opportunità di ritornare in scena all’Ariston, è proprio Fiorello. Lo showman, che sarà il co-conduttore di Amadeus nell’ultima serata, avrebbe infatti in programma di riaccogliere i Jalisse all’Ariston dopo tanti anni e in una veste inattesa. Non si sa al momento quale sia il progetto in mente e non se ne conoscono i dettagli, ma il desiderio di Fiorello sembra ben chiaro.

Jalisse, ritorno a Sanremo? Il commento di Rita Pavone

I Jalisse, dunque, potrebbero essere pronti a ritornare di scena al Festival di Sanremo 2024, non in gara tra i Big ma in una veste speciale. Il loro riscatto potrebbe dunque concretizzarsi nella serata della finale, dopo tante delusioni e i numerosi “no” ricevuti nel corso degli anni, che hanno stabilito un vero e proprio record. Intanto l’indiscrezione riportata da Davide Maggio ha fatto il giro del web ed è giunta anche alle orecchie di Rita Pavone, che ha così commentato su X: “Sarebbe una bellissima idea. Io non ho mai capito il perché di tanto ostracismo. Lei, oltretutto, canta come poche”.

BooM! Tenetevi forte. Mi risulta che @Fiorello stia provando ad organizzare qualcosa con i @Jalisseofficial per la serata finale di #Sanremo2024! pic.twitter.com/UUdD6Mr2tn — Davide Maggio (@davidemaggio) January 30, 2024













