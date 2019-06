I Legnanesi, chi sono?/ La compagnia teatrale festeggia 70 anni

CHI SONO LEGNANESI?

I Legnanesi quest’anno festeggiano i 70 anni di attività. Era infatti il 1949 quando a Legnano Felice Musazzi e Tony Barlocco diedero vita a quella che oggi è una delle compagnie teatrali più note e longeve d’Italia, oggi guidata da Antonio Provaso. Per questa particolare ricorrenza hanno portato in scena lo spettacolo “70 voglia di ridere… c’è!”. Stasera invece, su Rete 4, andrà in onda “Signori si nasce… e noi?”, uno spettacolo che i Legnanesi hanno portato in scena nel 2018 e che rappresenta un omaggio all’indimenticato Totò. Un omaggio particolare visto che la compagnia teatrale, come dice il nome stesso, non è certo partenopea. I protagonisti sono dunque i soliti e noti Teresa e Giovanni Colombo, ma in questa occasione li vedremo anche coinvolti in una vicenda che ha a che fare con Napoli.

I LEGNANESI, LO SPETTACOLO IN ONORE DI TOTÒ

L’anno scorso, infatti, ricorrevano i 50 anni dalla scomparsa di Antonio De Curtis e, guardando all’afflusso di pubblico che c’è stato durante le rappresentazioni, non si può dire che i Legnanesi non abbiano fatto centro anche questa volta, pur inserendo elementi nuovi rispetto al loro repertorio caratteristico lombardo. In questi ultimi giorni, attraverso i loro canali social, i Legnanesi stanno ricordando l’appuntamento di questa sera dato che andare in onda su un canale nazionale rappresenta certamente un grande riconoscimento del loro lavoro e anche un’occasione per farsi conoscere maggiormente in alcune zone d’Italia dove sono meno noti. In questo senso si può anche dire che l’aver unito, nello spettacolo dedicato a Totò, personaggi del nord con quelli del sud è stata una mossa azzeccata.

GLI HATERS SU FACEBOOK

Sulla pagina Facebook dei Legnanesi è però comparso anche un video in cui Antonio Provaso ha spiegato come ci sia, sempre sul popolare social network, una pagina piena di commenti negativi nei confronti della compagnia. “Ho già passato tutto ai miei legali che valuteranno la situazione”, ha spiegato Provaso, annunciando anche che a ottobre ci sarà una conferenza stampa in cui verranno dato alcune spiegazioni anche rispetto al personaggio di Giovanni. Nel video viene anche augurato a tutti i fan di trascorrere delle buone vacanze, il che lascia supporre che anche i Legnanesi saranno “a riposo”, magari per prepararsi a una nuova stagione teatrale. Nel frattempo potranno godersi anche questo importante momento rappresentato dalla messa in onda del loro spettacolo su Rete 4.



