I MEDICI 3/ Anticipazioni 11 dicembre: Clarice muore, Lorenzo disperato (finale)

Rai 1 trasmetterà nella prima serata di oggi, mercoledì 11 dicembre 2019, gli ultimi due episodi de I Medici 3 in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l’ottavo, dal titolo “Anime perdute” e “Il destino della città“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la popolazione fiorentina è in gran fermento in seguito alla morte del Papa: lo scompiglio generale non nasconde però l’intenzione di Riario (Jack Roth) di far eleggere il cugino Raffaele come successore dello zio. Anche Lorenzo ha la sua preferenza: il Cardinale Cybo (Neri Marcorè), l’unico a poter contrastare Nardini ed evitare che il controllo di Roma finisca nelle mani del Conte. Anche Clarice (Synnove Karlssen) supporta il marito, chiedendo allo zio Latino di premere affinchè i Cardinali siano dalla loro parte. Quando Riario confida alla moglie di temere la sconfitta, Caterina (Rose Williams) decide di rivelargli di essere al corrente dei segreti e degli intrighi dei Cardinali.

Facendo leva sulle pedine giuste, è certa che riusciranno a far eleggere Raffaele e chiede al marito di lasciarle il testimone del piano. Bernardi (Johnny Harris) dimostra invece di essere preoccupato per Savonarola (Francesco Montanari), sempre più popolare fra i fiorentini. Ritornato per una visita alla famiglia, Giulio confessa a Lorenzo di non aver più alcun proposito di vendetta. Con un solo voto di vantaggio, Lorenzo e Clarice pensano già alla vittoria. Durante una festa del Cardinal Orsini, scoprono però che Latino ha dato il suo appoggio a Riario, consegnandogli quindi la vittoria certa. Nonostante le resistenze del marito, Clarice si attarda per parlare con lo zio e poco dopo viene rapita dagli uomini di Caterina. Con sua sorpresa, la moglie di Riario non intende ricattare il Magnifico, ma offrire proprio a lei il libretto in cui ha annotato tutti i segreti dei Cardinali. I Medici ritornano quindi alla carica e sfruttano ogni mezzo per far eleggere Cybo, che diventerà così Papa Innocenzo VIII. Lorenzo ne approfitta per uccidere Riario e Giulio assiste alla scena, ma sceglie di perdonare l’assassino della madre.

Le condizioni economiche però sono drammatiche e anche se Lorenzo prova subito a riscuotere il debito della Chiesa, il nuovo Pontefice fa orecchie da mercante. Quando Nardini richiede un catasto delle casse cittadine, Lorenzo non può fare altro che cercare di riscuotere i debiti di Sarzana, terra natia sia del Papa che di Bernardo. Invia proprio quest’ultimo a parlare con il fratello Guido, che nega ogni aiuto. Dopo avr scoperto grazie al re di Milano dell’esistenza della catapulta, il Magnifico convince Leonardo a perfezionare l’arma per puntare dritto a Sarzana. Sapendo del suo arrivo, Bernardo fa diffondere la voce della presenza della peste, riuscendo così a liberare la torre di Sarzana poco prima dell’attacco. Messo in ginocchio, il Confaloniere accetta di pagare. Tommaso (Toby Regbo) scopre però l’ammanco nelle casse della città e collega tutto a Lorenzo. Bernardo decide quindi di ucciderlo, fingendo poi con il suo Signore che si sia trattato di una tragedia accidentale.

EPISODIO 7, “ANIME PERDUTE” – Savonarola conclude che Lorenzo ha fatto uccidere Tommaso per nascondere la sua frode e lo accusa pubblicamente del delitto. Intanto, Clarice scopre di essere incinta: spera così che la nascita del figlio possa avvicinarla di nuovo a Lorenzo. Il Magnifico però sta sempre più male, anche se questo non gli impedisce di organizzare il matrimonio fra Maddalena e il Papa.

EPISODIO 8, “IL DESTINO DELLA CITTÀ” – In seguito alla morte di Clarice, Lorenzo cade nella più profonda disperazione. Vede in Savonarola il suo principale nemico e per questo sceglierà di organizzare un piano per ucciderlo. Scoperte le intenzioni del padre, Pietro corre a riferire tutto al Priore, dandogli la possibilità di reagire contro il patriarca dei Medici.



