SI CHIUDE LA DECISIONE DEL VATICANO SU FERNANDO MARIA CORNET: “DIMESSO DALLO STATO CLERICALE”

Non si tratta di una vera e propria scomunica ma il provvedimento preso dal Vaticano contro Fernando Maria Cornet è tra le più gravi nell’ordinamento ecclesiale: per chi aveva accusato Papa Francesco di essere il vero Antipapa viene ora dimesso dallo stato clericale e allontanato dal ruolo di parroco di San Donato, chiesa nel centro storico di Sassari. L’annuncio è stato dato direttamente dalla Diocesi sassarese, per effetto dell’ordine dato da Papa Francesco con decisione «suprema e inappellabile». Il Cancelliere Arcivescovile di Sassari Antonio Spanu scrive nel comunicato che l’ex Don Fernando Cornet è stato dimesso dallo stato clericale e anche dispensato dal celibato ecclesiastico con l’accusa grave di “delitti contra fidem”, ovvero di scisma.

L’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba, invita poi la comunità diocesana alla preghiera per l’unità della Chiesa e dei cristiani, in quanto appartenenti allo stesso sangue e stessa famiglia umana di Dio Padre: citando Sant’Agostino, il vescovo ribadisce che «Le membra di Cristo non devono essere in contrasto tra loro; tutti coloro che formano il suo corpo devono compiere ciascuno il proprio ufficio… affinché non vi siano divisioni nel corpo, ma unità, e le membra siano sollecite le une verso le altre». Al posto dell’ex parroco Cornet viene nominato dalla Diocesi di Sassari il nuovo responsabile della Parrocchia di San Donato, ovvero don Antonino Canu, già vicario della Sottozona Centro Storico Urbano. L’ex sacerdote quasi scomunicato dalla Chiesa Cattolica (non è stato impedito Sacramenti e benefici spirituali, ndr), argentino di origine come Papa Bergoglio, è stato riconosciuto colpevole dal Vaticano del delitto di scisma per aver sostenuto in interviste, omelie, saggi e anche libri che Benedetto XVI non si sia mai ritirato né abdicato al ministero Petrino, per cui Francesco non avrebbe alcuna legittimità nella salita al Soglio di Pietro.

CHI È L’EX DON FERNANDO CORNET E QUALI ACCUSE HA LANCIATO CONTRO PAPA FRANCESCO

Dal libro “Habemus Antipapam?” fino a numerose interviste in questi anni hanno portato l’ex parroco ormai di Sassari a sostenere le sue tesi contro il magistero di Papa Francesco, dall’elezione fino alle encicliche e i rapporti con la Chiesa moderna (fino ad arrivare ad alcune decisioni dell’ultimo Sinodo). Studioso della patristica, trasferito dall’Argentina in Sardegna nel 2011, Cornet è anche un esperto della storia della Chiesa: in forza degli studi, dopo aver assistito come tutta la comunità cattolica mondiale alla sorpresa per le “dimissioni” di Papa Ratzinger, la convinzione che il Conclave del 2013 sia di fatto erroneo con l’uscita di un Pontefice non regolare, ergo un vero e proprio Antipapa.

Si tratta di una decisione, quella presa dal Dicastero per la Dottrina della Fede avallata da Papa Francesco, che non arriva a sorpresa in quanto da tempo l’arcivescovo di Sassari tentava di far ravvedere e ragionare Cornet: l’esito negativo del dialogo ha portato alla comunicazione forte della Santa Sede. «Sul Trono di Pietro siede un non Papa», ha sempre ribadito Fernando Cornet arrivando ora ad essere riconosciuto colpevole di delitti contro la fede.